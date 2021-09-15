https://sputnik-georgia.ru/20210915/tbilisi-prisoedinyaetsya-k-evropeyskoy-nedele-mobilnosti-259624550.html

Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности

Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности

Неделя мобильности в Европе проводится ежегодно и в ней принимают участие 2 136 городов 44 стран 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T19:48+0400

2021-09-15T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Неделя проводится ежегодно с 16 по 22 сентября, в ней принимают участие те страны мира, транспортная политика которых направлена на развитие экологически чистой мобильности. Участниками недели являются 2 136 городов 44 стран. В том числе Зальцбург, Брюссель, Прага, Копенгаген, Хельсинки, Гамбург, Будапешт, Дублин, Рим, Лиссабон, Барселона, Стокгольм.В течение недели запланированы различные мероприятия. 18-19 сентября с 13:00 до 20:00 в Тбилиси будет ограничено движение по улице Мицкевича, от улицы Пекина до улицы Гамрекели. Здесь будет специальное пространство для открытой выставки-продажи. Транспортное движение на этом отрезке будет закрыто.В указанный период автомобили, движущиеся с улицы Гамрекели на улицу Пекина, а также с улицы Пекина на улицу Мицкевича смогут передвигаться по улицам Цинцадзе, Бахтрионской и проспекту Казбеги.18 сентября в 12:45 также состоится велопробег от Диди Дигоми (территория близ посольства США) до площади Саабрюкена (бывшая Воронцова).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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