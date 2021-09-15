https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-tbilisi-protestuyut-protiv-prinuzhdeniya-k-vaktsinatsii-259626157.html

В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации

В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации

Несколько сот человек собрались на акцию протеста в центре Тбилиси и потребовали свободу выбора 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T20:20+0400

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четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

акция

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Акцию протеста "Нет ковид-террору" устроили антиваксеры перед правительственной канцелярией в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько сот человек держали в руках плакаты: "Нет принудительной вакцинации!", "Пусть Паата Имнадзе и Амиран Гамкрелидзе покинут координационный совет!", "Нет ковид-террору" и другие. "Мы не против вакцинации, мы против принуждения к вакцинации. Если кто-то хочет, пусть прививается, а кто не хочет – дайте ему свободу выбора", – сказал один из участников акции протеста.В Грузии вакцинация исключительно добровольная, но участники акции утверждают, что речь идет о скрытом принуждении, в частности, со стороны работодателей.Участники акции от правительственной канцелярии направились маршем к главному офису правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и там еще раз зафиксировать свою позицию.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Правительство и эпидемиологи призывают население к вакцинации, утверждая, что именно иммунизация большей части населения сможет остановить пандемию. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210911/v-gruzii-polnyy-kurs-vaktsinatsii-proshli-uzhe-bolee-20-vzroslogo-naseleniya-259517346.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, акция, коронавирус covid-19