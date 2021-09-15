Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации
20:20 15.09.2021 (обновлено: 20:42 15.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Несколько сот человек собрались на акцию протеста в центре Тбилиси и потребовали свободу выбора
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Акцию протеста "Нет ковид-террору" устроили антиваксеры перед правительственной канцелярией в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии. Участники протеста у администрации правительства
Акция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии. Участники протеста у администрации правительства
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Несколько сот человек держали в руках плакаты: "Нет принудительной вакцинации!", "Пусть Паата Имнадзе и Амиран Гамкрелидзе покинут координационный совет!", "Нет ковид-террору" и другие.
"Мы не против вакцинации, мы против принуждения к вакцинации. Если кто-то хочет, пусть прививается, а кто не хочет – дайте ему свободу выбора", – сказал один из участников акции протеста.
11 сентября, 17:30
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В Грузии вакцинация исключительно добровольная, но участники акции утверждают, что речь идет о скрытом принуждении, в частности, со стороны работодателей.
Участники акции от правительственной канцелярии направились маршем к главному офису правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и там еще раз зафиксировать свою позицию.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии. Участники протеста у офиса "Грузинской мечты"
Акция протеста против обязательной вакцинации в столице Грузии. Участники протеста у офиса "Грузинской мечты"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Правительство и эпидемиологи призывают население к вакцинации, утверждая, что именно иммунизация большей части населения сможет остановить пандемию.
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