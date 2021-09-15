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https://sputnik-georgia.ru/20210915/vot-eto-push-ap-megan-foks-v-kombinezone-iz-kozhi-vzvolnovala-set--259611225.html
Вот это пуш-ап! Меган Фокс в комбинезоне из кожи взволновала Сеть
Вот это пуш-ап! Меган Фокс в комбинезоне из кожи взволновала Сеть
Уличные фотографы подловили звезду "Трансформеров" во время свидания с возлюбленным и такого мы давно не видели 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T15:05+0400
2021-09-15T15:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
меган фокс
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американская актриса Меган Фокс взволновала фанатов – в Сети рассматривают ее наряд из голубой кожи с шикарным пуш-апом. 35-летняя Фокс никогда не была скромницей. Актриса не раз выходила в откровенных платьях, волнующих фантазию поклонников. Звезда "Трансформеров" демонстрировала стройные ноги в мини-юбках, топы с внушительным декольте и другие горячие наряды. Не успели поклонники обсудить дерзкий наряд Меган на Met Gala, как фотографы подловили актрису в еще одном запоминающемся образе. Звезда отправилась на свидание со своим бойфрендом, музыкантом Machine Gun Kelly и взволновала Сеть. Фокс прошлась по улице в облегающем комбинезоне из голубой кожи, который подчеркнул все ее достоинства. Больше всего внимания привлекло декольте Меган – чересчур тугой корсет создал эффект невероятного пуш-апа и собрал восхищенные комментарии в Сети. "Вот это пуш-ап", "Грудь вот-вот выпрыгнет из корсета", "Меган в своем репертуаре", "Горяча, как всегда", – написали фанаты.Читайте также:
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зарубежные звезды, меган фокс

Вот это пуш-ап! Меган Фокс в комбинезоне из кожи взволновала Сеть

15:05 15.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАмериканская актриса и модель Меган Фокс - вечеринка в честь презентации новых моделей Vertu
Американская актриса и модель Меган Фокс - вечеринка в честь презентации новых моделей Vertu - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Уличные фотографы подловили звезду "Трансформеров" во время свидания с возлюбленным и такого мы давно не видели
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американская актриса Меган Фокс взволновала фанатов – в Сети рассматривают ее наряд из голубой кожи с шикарным пуш-апом.
35-летняя Фокс никогда не была скромницей. Актриса не раз выходила в откровенных платьях, волнующих фантазию поклонников. Звезда "Трансформеров" демонстрировала стройные ноги в мини-юбках, топы с внушительным декольте и другие горячие наряды.
Не успели поклонники обсудить дерзкий наряд Меган на Met Gala, как фотографы подловили актрису в еще одном запоминающемся образе.
Звезда отправилась на свидание со своим бойфрендом, музыкантом Machine Gun Kelly и взволновала Сеть. Фокс прошлась по улице в облегающем комбинезоне из голубой кожи, который подчеркнул все ее достоинства.
Больше всего внимания привлекло декольте Меган – чересчур тугой корсет создал эффект невероятного пуш-апа и собрал восхищенные комментарии в Сети.
"Вот это пуш-ап", "Грудь вот-вот выпрыгнет из корсета", "Меган в своем репертуаре", "Горяча, как всегда", – написали фанаты.
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