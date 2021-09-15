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"Заговор против государства и церкви" – премьер Грузии о слежке за священнослужителями
"Заговор против государства и церкви" – премьер Грузии о слежке за священнослужителями
Премьер не исключил, что к делу причастны экс-премьер Георгий Гахария и экс-заместитель Службы госбезопасности Александр Ходжеванишвили 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T15:19+0400
2021-09-15T15:47+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал прямым заговором против государства и церкви распространенную в СМИ информацию о тайной слежке за священнослужителями.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с указанным фактом 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается штрафом или заключением до пяти лет.Премьер также выразил сожаление в связи с тем фактом, что телеканалы в Грузии занимаются тиражированием этой темы."Это ваша ответственность", – отметил он.По словам главы грузинского правительства, расследование ведется и будут проработаны все версии, в том числе о возможной причастности к делу экс-премьера Георгия Гахария и бывшего заместителя Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили."Между прочим (Ходжеванишвили – ред.) курировал очень важные подразделения в Службе государственной безопасности и, безусловно, у них был доступ к огромной информации, в том числе доступ к службе прослушки", – подчеркнул Гарибашвили.При этом премьер отметил, что не хочет спекулировать на данную тему и делать поспешных выводов."Следствие установит – это фальсификация, фабрикация или мы имеем дело с еще более тяжелым преступлением", – сказал Гарибашвили.Скандал с прослушкой священнослужителейИнформация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства была обнародована в эфире оппозиционных телеканалов. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал эти данные на электронную почту оппозиционных телеканалов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/slezhka-za-svyaschennosluzhitelyami-v-gruzii-genprokuratura-nachala-rassledovanie-259589086.html
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили

"Заговор против государства и церкви" – премьер Грузии о слежке за священнослужителями

15:19 15.09.2021 (обновлено: 15:47 15.09.2021)
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© photo: Government of Georgia / FBИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Government of Georgia / FB
Премьер не исключил, что к делу причастны экс-премьер Георгий Гахария и экс-заместитель Службы госбезопасности Александр Ходжеванишвили
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал прямым заговором против государства и церкви распространенную в СМИ информацию о тайной слежке за священнослужителями.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с указанным фактом 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается штрафом или заключением до пяти лет.

"Это прямой заговор против государства и церкви со стороны деструктивной оппозиции, Саакашвили, и, к сожалению, во всем этом заговоре есть и следы других предателей. Хочу сказать нашему населению, что это прямая вражда против церкви, против священников. Это попытка их дискредитации. Это заговор против нашего государства, что совершенно недопустимо и, безусловно, государство ответит на это именем закона и назовет все своими именами", – заявил Гарибашвили.

Премьер также выразил сожаление в связи с тем фактом, что телеканалы в Грузии занимаются тиражированием этой темы.
"Это ваша ответственность", – отметил он.
По словам главы грузинского правительства, расследование ведется и будут проработаны все версии, в том числе о возможной причастности к делу экс-премьера Георгия Гахария и бывшего заместителя Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили.
"Между прочим (Ходжеванишвили – ред.) курировал очень важные подразделения в Службе государственной безопасности и, безусловно, у них был доступ к огромной информации, в том числе доступ к службе прослушки", – подчеркнул Гарибашвили.
При этом премьер отметил, что не хочет спекулировать на данную тему и делать поспешных выводов.
"Следствие установит – это фальсификация, фабрикация или мы имеем дело с еще более тяжелым преступлением", – сказал Гарибашвили.

Скандал с прослушкой священнослужителей

Информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства была обнародована в эфире оппозиционных телеканалов. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви.
Фасад здания прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование
Вчера, 16:37
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Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.
Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал эти данные на электронную почту оппозиционных телеканалов.
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