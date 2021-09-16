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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210916/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-176-259636897.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 176
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 176
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились от коронавируса 2 838 пациентов 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T11:06+0400
2021-09-16T11:43+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 176. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 589 727 случаев заражения.В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 838 пациентов, с начала пандемии – 554 618. Скончались 8 390.За сутки сделано 35 400 тестов, в том числе 18 551 на антиген и 16 849 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,15%, за последние 14 дней – 7,46%, за последние семь дней – 7,21%.К этому времени в Грузии сделано 1 589 024 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 25 150.В карантине в данное время находятся 75 человек, в стационарах – 5 637, в ковид-гостиницах – 1 350.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 176

11:06 16.09.2021 (обновлено: 11:43 16.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - покупатели на Навтлугском базаре в масках
Эпидемия коронавируса - покупатели на Навтлугском базаре в масках - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились от коронавируса 2 838 пациентов
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 176. Скончались 43 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 589 727 случаев заражения.
В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>
Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 838 пациентов, с начала пандемии – 554 618. Скончались 8 390.
За сутки сделано 35 400 тестов, в том числе 18 551 на антиген и 16 849 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,15%, за последние 14 дней – 7,46%, за последние семь дней – 7,21%.
К этому времени в Грузии сделано 1 589 024 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 25 150.
В карантине в данное время находятся 75 человек, в стационарах – 5 637, в ковид-гостиницах – 1 350.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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