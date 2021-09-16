https://sputnik-georgia.ru/20210916/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-176-259636897.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 176

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 176

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились от коронавируса 2 838 пациентов 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T11:06+0400

2021-09-16T11:06+0400

2021-09-16T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 176. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 589 727 случаев заражения.В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 838 пациентов, с начала пандемии – 554 618. Скончались 8 390.За сутки сделано 35 400 тестов, в том числе 18 551 на антиген и 16 849 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,15%, за последние 14 дней – 7,46%, за последние семь дней – 7,21%.К этому времени в Грузии сделано 1 589 024 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 25 150.В карантине в данное время находятся 75 человек, в стационарах – 5 637, в ковид-гостиницах – 1 350.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19