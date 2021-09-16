https://sputnik-georgia.ru/20210916/delo-o-taynoy-slezhkoy-za-grazhdanami-v-gruzii-glavu-sgb-khotyat-vyzvat-v-parlament-259654534.html

Дело о тайной слежке за гражданами в Грузии: главу СГБ хотят вызвать в парламент

Дело о тайной слежке за гражданами в Грузии: главу СГБ хотят вызвать в парламент

Речь идет о деле, которое касается тайной слежки за политиками, священнослужителями, журналистов и дипломатами 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T17:57+0400

2021-09-16T17:57+0400

2021-09-16T18:23+0400

политика

новости

грузия

сгб

прослушка

тайная слежка

григол лилуашвили

лело для грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24668/85/246688534_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_55ec6b2d87ad681b7ad3b12ecb087cd7.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Часть оппозиционных депутатов Грузии вызывает в парламент главу СГБ Грузии Григола Лилуашвили, чтобы ответить на вопросу по делу о тайно слежке за гражданами. Информация и тайной слежке за представителями грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.Позже в СМИ появились расшифровки аудиозаписей с участием дипломатов, представителей СМИ и политиков. Так, оппозиционная телекомпания "Формула" опубликовала расшифровку аудиофайлов разговоров дипломатов, в том числе посла ЕС Карла Харцеля.По словам заместителя председателя парламентской фракции "Лело - Партнерство для Грузии" Саломе Самадашвили, речь идет о масштабном нарушении закона.Она подчеркнула, что теперь Грузия рискует оказаться в центре дипломатического скандала в связи с информацией о тайной слежке за представителями дипмиссий."Это серьезный дипломатический скандал, поскольку он напрямую нарушает все обязательства Грузии, подписавшей Венскую конвенцию," - сказала Самадашвили."Лело" так же выступает с инициативой создания в парламенте следственной комиссии, которая займется расследованием этого дела.Есть ли смысл?В свою очередь, один из лидеров опозционного "Единого национального движения" Бачо Долидзе считает, что вызов Лилуашвили в парламент носит лишь формальный характер и в этом нет никакого смысла.По словам Долидзе, после выборов 2 октября Службу госбезопасности Грузии вообще нужно упразднить."Потому что это не приносит ничего хорошего. Поэтому, на мой взгляд, вызов кого-либо в парламент сегодня - лишь формальность", - сказал Бачо Долидзе.Позиция властейВ правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" считают, что аудиофайлы оппозиционным СМИ "слили" представители радикальной оппозиции. "Пока мы не получим результаты расследования, приход Лилуашвили (в парламент - ред.) не имеет смысла. Это просто тексты, и я не знаю, настоящие они или нет", - заявил заместитель председателя парламента Грузии Бека Давитулиани.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. В СГБ заявили, что будут сотрудничать с ведомством на всех этапах расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210915/bolshoy-brat-sledit-za-toboy--molodezh-vyshla-na-aktsiyu-protiv-taynoy-slezhki-v-gruzii-259615377.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, сгб, прослушка, тайная слежка, григол лилуашвили, лело для грузии