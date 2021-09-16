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Денежные переводы: сколько валюты прислали в Грузию

Денежные переводы: сколько валюты прислали в Грузию

В августе больше всего валюты в Грузию поступило из России – 18,4% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T09:01+0400

2021-09-16T09:01+0400

2021-09-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в августе 2021 года выросли на 11,2% по сравнению с августом прошлого года и составили 204,9 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.В августе больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 37,7 миллиона долларов – 18,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в августе 2021 года денежных переводов поступило на 7,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.Сколько валюты прислали в ГрузиюОбъем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за восемь месяцев 2021 года вырос на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 496,3 миллиона долларов.Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-августе составил 262,5 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 18,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты выслали из ГрузииВ августе из Грузии за границу перевели 27,4 миллиона долларов, что на 18,7% больше, чем за тот же месяц 2020 года.За первые восемь месяцев 2021 года из Грузии за границу перевели 192,3 миллиона долларов, что на 27% больше, чем за тот же период 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, денежные переводы, национальный банк грузии