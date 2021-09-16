https://sputnik-georgia.ru/20210916/do-kontsa-goda-u-gruzii-budet-shest-modernizirovannykh-su-25-259657257.html

До конца года у Грузии будет шесть модернизированных Су-25

До конца года у Грузии будет шесть модернизированных Су-25

За испытательным полетом обновленного штурмовика СУ-25 наблюдал премьер-министр – бывший министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T19:25+0400

2021-09-16T19:25+0400

2021-09-16T20:13+0400

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самолет су-25

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Четыре модернизированные Су-25, оборудованные современной радиоэлектронной системой навигации, успешно прошли испытания в Грузии.Данная модификация самолета Су-25 имеет двойное назначение, что позволяет выполнять боевые и учебные полеты.В Грузии испытывают обновленные штурмовики Су-25>>"До конца года у нас будет шесть восстановленных Су-25. Также можно увидеть активный процесс восстановления Ми-24. Мы будем интенсивно производить эти вертолеты", – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, посетив в четверг авиационное предприятие.За показательным полетом модернизированного Су-25 вместе с премьером наблюдали министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили, которые посетили и новый сборочный цех по ремонту авиационной техники на территории Тбилисского авиационного завода "Тбилавиамшени".На данный момент идет ремонт вертолета Ми-24, испытания которого состоятся в ближайшее время.Модернизация ВВС Грузии – один из приоритетов министерства обороны. В связи с этим ведомство активно проводит реставрацию-модернизацию штурмовиков Су-25, Ми-24 и американских UH-1. Восстановление и модернизация авиационного парка – часть десятилетнего плана развития Сил обороны Грузии."Кроме того, мы уже отправили в США четыре американских вертолета, и представители нашего авиационного командования находятся на месте и наблюдают за восстановительными работами, и очень скоро, через несколько месяцев, прибудут четыре американских восстановленных вертолета, и весь авиационный парк будет полностью отремонтирован и восстановлен", – отметил Гарибашвили.Также, по информации премьера, продолжается процесс восстановления UH-1. Полностью завершен капитальный ремонт четырех самолетов типа AN-2. Самолеты переданы на базу смешанной авиационной эскадрильи и активно используются для решения самых разных задач.Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями "Тбилавиамшени" и "Дельта".Государственный военный научно-технический центр "Дельта", на базе которого Грузия разрабатывает и производит военную технику, существует с 2010 года. Он объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии."Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.Активная фаза обновления авиационного парка началась в августе 2020 года, а капитальный ремонт самолетов, принадлежащих Силам обороны, завершится к концу 2022 года.Помимо ремонта летательных аппаратов, летчики и технический персонал проходят переподготовку по своей квалификации и специальностям. Обучение персонала проводится как на месте, так и при поддержке дружественных стран и стран-партнеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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https://sputnik-georgia.ru/20210210/Minoborony-Gruzii-prodolzhaet-obnovlyat-avtopark-250853888.html

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новости, грузия, оборона, самолет су-25