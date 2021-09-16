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Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала
Вслед за Кахой Каладзе пройти тест на наркотики решил бывший премьер Георгий Гахария 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T17:31+0400
2021-09-16T17:31+0400
2021-09-16T17:59+0400
политика
новости
грузия
каха каладзе
наркотики
георгий гахария
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии, кандидат на пост мэра Тбилиси Георгий Гахария поехал в Австрию для того, чтобы сдать тест на наркотики, сообщают грузинские СМИ.По словам Гахария, для результатов исследования потребуется время, однако его команда обнародует их, как только они будут получены.Первым с инициативой сдать наркотесты выступил действующий глава столицы Каха Каладзе, который недолго думая перешел от слов к действиям и призвал всех кандидатов в мэры последовать его примеру. По итогам проверки в Национальном бюро имени Левана Самхараули в Тбилиси, Каладзе был абсолютно чист.Инициатива Каладзе вызвала неоднозначную реакцию среди оппонентов, которые назвали предложение действующего мэра "популистским". В оппозиционных партиях заявили, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня.Такой расклад удивил Каладзе."Я действительно не ожидал такого результата. Я был искренне уверен, что все кандидаты последуют за мной в этой кампании, и, по возможности, мы бы смогли еще больше популяризировать здоровый образ жизни. К сожалению, мы получили очень плачевный результат, мы выслушали непонятные заявления", – сказал градоначальник. Комментируя решение Гахария сдать тест за границей, Каладзе отметил, что ему "искренне жаль видеть Георгия Гахария в таком состоянии".Почему АвстрияКак заявил Гахария, он решил пройти наркотест в одной из авторитетных лабораторий Австрии, так как в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули против него готовилась провокация. СМИ сразу предположили, что речь идет о возможной публикации ложных результатов с наличием наркотических средств в крови. Ситуацию также прокомментировала член партии Гахария "За Грузию" Натия Мезвришвили.Есть что скрывать?Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Гахария есть что скрывать, иначе он бы не стал усложнять процесс сдачи теста на наркотики."Если человек ничего не скрывает - в чем проблема прохождения теста на наркотики? Я думаю, что это обязанность каждого чиновника и политиков, у которых есть претензия на управление страной", - сказал ГарибашвилиПо его словам, о "секрете" Гахария знает и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, который решил отказаться от сдачи теста.Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин.Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/est-voprosy--kaladze-o-nezhelanii-opponentov-sdat-test-na-narkotiki-259433354.html
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политика, новости, грузия, каха каладзе, наркотики, георгий гахария, ираклий гарибашвили
Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала
17:31 16.09.2021 (обновлено: 17:59 16.09.2021)
Вслед за Кахой Каладзе пройти тест на наркотики решил бывший премьер Георгий Гахария
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии, кандидат на пост мэра Тбилиси Георгий Гахария поехал в Австрию для того, чтобы сдать тест на наркотики, сообщают грузинские СМИ.
По словам Гахария, для результатов исследования потребуется время, однако его команда обнародует их, как только они будут получены.
Первым с инициативой сдать наркотесты выступил действующий глава столицы Каха Каладзе, который недолго думая перешел от слов к действиям и призвал всех кандидатов в мэры последовать его примеру. По итогам проверки в Национальном бюро имени Левана Самхараули в Тбилиси, Каладзе был абсолютно чист.
Инициатива Каладзе вызвала неоднозначную реакцию среди оппонентов, которые назвали предложение действующего мэра "популистским". В оппозиционных партиях заявили, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня.
Такой расклад удивил Каладзе.
"Я действительно не ожидал такого результата. Я был искренне уверен, что все кандидаты последуют за мной в этой кампании, и, по возможности, мы бы смогли еще больше популяризировать здоровый образ жизни. К сожалению, мы получили очень плачевный результат, мы выслушали непонятные заявления", – сказал градоначальник.
Комментируя решение Гахария сдать тест за границей, Каладзе отметил, что ему "искренне жаль видеть Георгия Гахария в таком состоянии".
Почему Австрия
Как заявил Гахария, он решил пройти наркотест в одной из авторитетных лабораторий Австрии, так как в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули против него готовилась провокация. СМИ сразу предположили, что речь идет о возможной публикации ложных результатов с наличием наркотических средств в крови.
Ситуацию также прокомментировала член партии Гахария "За Грузию" Натия Мезвришвили.
"С бюро Самхараули у нас, наверное, в скором будущем будет контакт. Они (правящая партия "Грузинская мечта" - ред.) идут на такие меры, что я не исключаю коммуникацию с бюро. Речь не о том, что наша партия и команда не доверяет бюро, а о том, что они (власти - ред.) при помощи авторитетного бюро планировали провокации против Гахария", - сказала Мезвришвили на брифинге.
Есть что скрывать?
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Гахария есть что скрывать, иначе он бы не стал усложнять процесс сдачи теста на наркотики.
"Если человек ничего не скрывает - в чем проблема прохождения теста на наркотики? Я думаю, что это обязанность каждого чиновника и политиков, у которых есть претензия на управление страной", - сказал Гарибашвили
По его словам, о "секрете" Гахария знает и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, который решил отказаться от сдачи теста.
Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов. Это группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин.
Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.
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