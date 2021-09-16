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Грузия ужесточит контроль за качеством растительной продукции, вывозимой в Россию
Грузия ужесточит контроль за качеством растительной продукции, вывозимой в Россию
Грузия уже наметила меры по борьбе с бурой гнилью 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузия усилит меры по борьбе с возбудителем бурой монилиозной гнили со следующего года, сообщили Sputnik Грузия в Национальном агентстве продовольствия.16 сентября Россельхознадзор сообщил о выявлении в грузинской растительной продукции, поступившей на территорию РФ, возбудителя опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены Национальному агентству продовольствия Грузии. По информации российского ведомства, грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы, а также расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений.Россельхознадзор ранее в сентябре уже указал на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана и Узбекистана.По данным Минсельхоза Грузии, в нынешнем сезоне из страны экспортировано 28,7 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 миллиона долларов.Больше половины собранного урожая - 18,9 тысячи тонн - вывезено в Россию, далее следуют Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонн).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузия ужесточит контроль за качеством растительной продукции, вывозимой в Россию
21:22 16.09.2021 (обновлено: 21:29 16.09.2021)
Грузия уже наметила меры по борьбе с бурой гнилью
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Грузия усилит меры по борьбе с возбудителем бурой монилиозной гнили со следующего года, сообщили Sputnik
Грузия в Национальном агентстве продовольствия.
16 сентября Россельхознадзор
сообщил о выявлении в грузинской растительной продукции, поступившей на территорию РФ, возбудителя опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены Национальному агентству продовольствия Грузии.
"В связи с данным вопросом состоялась онлайн коммуникация с соответствующей службой РФ. Специалисты обменялись информацией и наметили меры по борьбе с этим заболеванием (бурой гнилью) в будущем году, включая усиление мониторинга в период вегетации, активизацию коммуникации с фермерами и ужесточение предэкспортных фитосанитарных процедур", - заявили Sputnik Грузия в Национальном агентстве продовольствия Грузии.
По информации российского ведомства, грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы, а также расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений.
Россельхознадзор ранее в сентябре уже указал на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана и Узбекистана.
По данным Минсельхоза Грузии, в нынешнем сезоне из страны экспортировано 28,7 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 миллиона долларов.
Больше половины собранного урожая - 18,9 тысячи тонн - вывезено в Россию, далее следуют Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонн).
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