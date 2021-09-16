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Хозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео
Хозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T17:49+0400
2021-09-16T18:06+0400
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Искренняя радость большого и грозного пса, получившего в подарок плюшевого мишку, бесценна.Жительница Великобритании решила сделать своему старому четвероногому приятелю очень милый подарок – большого плюшевого медведя.На кадрах видно, как пес при виде игрушки сразу побежал ее забирать, виляя хвостом. Ухватив мишку своими зубами, он пошел в сторону своей кровати, где сразу же принялся ее трясти и грызть. Будем надеяться, что медведь дожил до следующего дня, а не превратился в клочки меха и ткани.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Хозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео

17:49 16.09.2021 (обновлено: 18:06 16.09.2021)
149
© Youtube / ViralHogХозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео
Хозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Youtube / ViralHog
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
Искренняя радость большого и грозного пса, получившего в подарок плюшевого мишку, бесценна.
Жительница Великобритании решила сделать своему старому четвероногому приятелю очень милый подарок – большого плюшевого медведя.
На кадрах видно, как пес при виде игрушки сразу побежал ее забирать, виляя хвостом. Ухватив мишку своими зубами, он пошел в сторону своей кровати, где сразу же принялся ее трясти и грызть. Будем надеяться, что медведь дожил до следующего дня, а не превратился в клочки меха и ткани.
Смотрите на видео также:
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