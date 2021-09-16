https://sputnik-georgia.ru/20210916/khozyayka-podarila-psu-ogromnogo-plyushevogo-mishku-i-on-neveroyatno-schastliv--video-259654944.html

Хозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео

Хозяйка подарила псу огромного плюшевого мишку, и он невероятно счастлив – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T17:49+0400

2021-09-16T17:49+0400

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Искренняя радость большого и грозного пса, получившего в подарок плюшевого мишку, бесценна.Жительница Великобритании решила сделать своему старому четвероногому приятелю очень милый подарок – большого плюшевого медведя.На кадрах видно, как пес при виде игрушки сразу побежал ее забирать, виляя хвостом. Ухватив мишку своими зубами, он пошел в сторону своей кровати, где сразу же принялся ее трясти и грызть. Будем надеяться, что медведь дожил до следующего дня, а не превратился в клочки меха и ткани.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео