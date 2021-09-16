https://sputnik-georgia.ru/20210916/kuda-polozhit-telefon-na-noch-otvet-eksperta-259633697.html

Куда положить телефон на ночь? Ответ эксперта

Куда положить телефон на ночь? Ответ эксперта

Специалист рассказал, на каком расстоянии лучшее держать телефон, чтобы уберечь организм от вредного облучения 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T12:52+0400

2021-09-16T12:52+0400

2021-09-16T12:52+0400

новости

в мире

рак

мобильный телефон

здоровье

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/17/252103460_0:430:2876:2048_1920x0_80_0_0_492922451998e16170efeb1b31150a8b.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Большинство людей с неохотой расстаются с мобильным телефоном в ночное время суток и кладут гаджет максимально близко к себе. В какие моменты это может стать опасным, рассказал в интервью радио Sputnik глава лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Дело в том, что когда только мобильные устройства появились, некоторые врачи опасались, что их излучение может вызывать онкологические заболевания. Однако эти опасения не подтвердились. Утверждается, что новые модели гаджетов не должны вызывать таких сомнений, потому что проходят сертификацию, подтверждающую их безопасность для человека. Но окончательно фаза влияния мобильных телефонов на человека и его органы до сих пор не изучена, считает Ястребцев.По словам эксперта, традиционно при сертификации оценивается воздействие устройства на организм на расстоянии полуметра. Он посоветовал держать телефон или на такой, или на еще большей дистанции от головы."Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра" – сказал Ястребцев.Он добавил, что, к примеру, в сельской местности расстояние между мобильным телефоном и спящим человеком должно быть больше, поскольку излучение устройства усиливается вдали от базовой станции."Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, например, в деревне, на даче, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение. Это нужно учитывать. В таких случаях его лучше убрать от головы подальше. То есть нужно поглядывать на уровень связи, когда ложитесь спать", – объяснил эксперт.При этом людям с кардиостимуляторами лучше держать телефон вдали от себя, чтобы гаджет не провоцировал электромагнитные помехи.А вот при разговоре по телефону Ястребцев рекомендует использовать беспроводные наушники. В таком случае телефон можно будет не держать у головы, а положить на стол. Таким образом устройство вас уже не облучает, вас облучает наушник, но это облучение никакого вреда организму не принесет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/smartfony-budut-sposobny-raspoznat-mimiku-cheloveka-259223460.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, рак, мобильный телефон, здоровье, смартфоны