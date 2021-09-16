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Лучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео
Лучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео
Домашние животные - главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T13:23+0400
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Эти кадры были засняты одной из посетительниц ресторана в Нью-Йорке, которая увидела за столиком необычную пару и решила запечатлеть это на камеру. На них видно, как за небольшим столиком сидит мужчина, а напротив него – его собака. Хозяин для начала заказал себе бокал вина, а питомцу – миску воды. Что пара заказала себе из еды – не известно, но будем надеяться, что что-то вкусное.Автор видео описала кадры как "самая чистая дружба, которую я когда-либо видела". И комментаторы с ней согласились.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео

Лучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео

13:23 16.09.2021 (обновлено: 13:47 16.09.2021)
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© TikTok / gemmsauceЛучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео
Лучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© TikTok / gemmsauce
Домашние животные - главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Эти кадры были засняты одной из посетительниц ресторана в Нью-Йорке, которая увидела за столиком необычную пару и решила запечатлеть это на камеру. На них видно, как за небольшим столиком сидит мужчина, а напротив него – его собака. Хозяин для начала заказал себе бокал вина, а питомцу – миску воды. Что пара заказала себе из еды – не известно, но будем надеяться, что что-то вкусное.
 
Автор видео описала кадры как "самая чистая дружба, которую я когда-либо видела". И комментаторы с ней согласились.
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