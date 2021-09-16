https://sputnik-georgia.ru/20210916/luchshaya-kompaniya-dlya-pokhoda-v-restoran-milyy-uzhin-muzhchiny-i-ego-pitomtsa-snyali-na-video-259642677.html

Лучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео

Лучшая компания для похода в ресторан: милый ужин мужчины и его питомца сняли на видео

Домашние животные - главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T13:23+0400

2021-09-16T13:23+0400

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Эти кадры были засняты одной из посетительниц ресторана в Нью-Йорке, которая увидела за столиком необычную пару и решила запечатлеть это на камеру. На них видно, как за небольшим столиком сидит мужчина, а напротив него – его собака. Хозяин для начала заказал себе бокал вина, а питомцу – миску воды. Что пара заказала себе из еды – не известно, но будем надеяться, что что-то вкусное.Автор видео описала кадры как "самая чистая дружба, которую я когда-либо видела". И комментаторы с ней согласились.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео