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Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео
Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
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Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!Смотрите на видео также:
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видеоклуб , домашние животные, собака, дети, видео с животными, вирусные видео

Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео

10:40 07.09.2021
239
© TikTok / dani.lynne3Лучшая няня: собака успокоила плачущего младенца своим пением – видео
Лучшая няня: собака успокоила плачущего младенца своим пением – видео - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© TikTok / dani.lynne3
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.
 
На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!
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