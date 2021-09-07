https://sputnik-georgia.ru/20210907/luchshaya-nyanya-sobaka-nashla-neobychnyy-sposob-uspokoit-plachuschego-mladentsa--video-259376889.html

Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео

Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T10:40+0400

2021-09-07T10:40+0400

2021-09-07T10:39+0400

видеоклуб

домашние животные

собака

дети

видео с животными

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251673985_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d77b0a56347083c15bc6423bcd78d87c.png

Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , домашние животные, собака, дети, видео с животными, вирусные видео