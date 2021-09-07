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Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео
Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:40+0400
2021-09-07T10:40+0400
2021-09-07T10:39+0400
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Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!Смотрите на видео также:
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видеоклуб , домашние животные, собака, дети, видео с животными, вирусные видео
Лучшая няня: собака нашла необычный способ успокоить плачущего младенца – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Как рассказала мама, она была занята готовкой, когда он начал плакать, и на помощь пришел питомец.
На кадрах видно, как младенец лежит на диване вместе со своей четвероногой подругой. Мама в это время была занята готовкой, и малыш начал плакать, видимо, требуя внимания. И он его получил – собака решила спеть, чтобы успокоить друга. Сначала получалось не очень успешно, однако после нескольких припевов младенец действительно успокоился. Удивительно!
Малышу с собакой в комнате поставили видеоняню, ночные кадры с нее умилили всех