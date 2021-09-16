https://sputnik-georgia.ru/20210916/premer-ministr-gruzii-proshel-polnyy-kurs-vaktsinatsii-preparatom-pfizer-259657864.html
Премьер-министр Грузии прошел полный курс вакцинации препаратом Pfizer
Премьер-министр Грузии прошел полный курс вакцинации препаратом Pfizer
Вакцинацию Ираклий Гарибашвили прошел в тбилисской инфекционной больнице 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T19:11+0400
2021-09-16T19:11+0400
2021-09-16T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили полностью вакцинирован - главе правительства в четверг сделали вторую дозу препарата Pfizer, информацию распространяет пресс-служба ведомства.Гарибашвили сделал первую прививку от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech 8 августа.Вакцинацию он прошел в тбилисской инфекционной больнице.При этом премьер уже является обладателем ковид-паспорта, который выдается тем, кто прошел полный курс вакцинации. Гарибашвили получил его публично в рамках предвыборной кампании правящей партии еще 6 сентября. В пресс-службе пояснили, что в этом документе отражена информация как о полной, так и о частичной вакцинации или же о недавнем ПЦР-тестировании гражданина на коронавирус. Все личные данные на карте, а также уникальный QR-код прививки отмечены и заверены печатью Дома юстиции.Выдача ковид-паспортов началась в Грузии 17 августа. Услуга бесплатная и ею уже воспользовались более 25 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210911/v-gruzii-polnyy-kurs-vaktsinatsii-proshli-uzhe-bolee-20-vzroslogo-naseleniya-259517346.html
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Премьер-министр Грузии прошел полный курс вакцинации препаратом Pfizer
19:11 16.09.2021 (обновлено: 20:15 16.09.2021)
Вакцинацию Ираклий Гарибашвили прошел в тбилисской инфекционной больнице
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили полностью вакцинирован - главе правительства в четверг сделали вторую дозу препарата Pfizer, информацию распространяет пресс-служба
ведомства.
Гарибашвили сделал первую прививку от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech 8 августа.
Вакцинацию он прошел в тбилисской инфекционной больнице.
При этом премьер уже является обладателем ковид-паспорта, который выдается тем, кто прошел полный курс вакцинации. Гарибашвили получил его публично в рамках предвыборной кампании правящей партии еще 6 сентября.
В пресс-службе пояснили, что в этом документе отражена информация как о полной, так и о частичной вакцинации или же о недавнем ПЦР-тестировании гражданина на коронавирус. Все личные данные на карте, а также уникальный QR-код прививки отмечены и заверены печатью Дома юстиции.
Выдача ковид-паспортов началась в Грузии 17 августа. Услуга бесплатная и ею уже воспользовались более 25 тысяч человек.
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