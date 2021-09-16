https://sputnik-georgia.ru/20210916/skonchalsya-18-letniy-zhitel-tbilisi-kotorogo-rasstrelyali-v-temnom-pereulke-259639201.html

В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке

В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке

По одной из версий, 22-летнего жителя Тбилиси убили, чтобы отомстить его отцу из воровского мира 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T11:51+0400

2021-09-16T11:51+0400

2021-09-16T13:06+0400

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Молодой житель Тбилиси, который накануне вечером был тяжело ранен во время стрельбы в районе Вера, скончался в Университетской клинике им. Хечинашвили, сообщили в больницеУ 22-летнего парня было несколько огнестрельных ранений в области груди. Пациенту сделали операцию, но спасти его не удалось.Кровавая разборка произошла на улице Анджапаридзе в центральном районе Вера. Стрельбе предшествовала ссора. Как рассказывают очевидцы, молодой человек пытался скрыться от преследователя. По распространенной информации, нападавший произвел девять выстрелов.По данным СМИ, погибший Ника Кварацхелия является основателем платформы Feedc - это геолокационная платформа, которая дает людям возможность для обмена информацией по всему миру. По версии СМИ, убийца поджидал жертву у подъезда, где тот снимал квартиру. После выстрелов преступник скрылся с места происшествия на легковом автомобиле, который был припаркован на улице Николадзе. СМИ также выяснили, что Кварацхелия является сыном так называемого "вора в законе" Гии Кварацхелия, который живет за границей. По одной из версий, причиной убийства могла МВД Грузии начало расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210916/nochnaya-perestrelka-v-prigorode-tbilisi---dvoe-ranenykh-259636305.html

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новости, грузия, преступность в грузии