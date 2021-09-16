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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Толчки магнитудой 3.3 вновь были зафиксированы в районе села Самеба в 150 км от Тбилиси 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:29+0400
2021-09-16T15:29+0400
2021-09-16T15:34+0400
новости
грузия
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:19 по местному времени.Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
15:29 16.09.2021 (обновлено: 15:34 16.09.2021)
Толчки магнитудой 3.3 вновь были зафиксированы в районе села Самеба в 150 км от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:19 по местному времени.
Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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