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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Толчки магнитудой 3.3 вновь были зафиксированы в районе села Самеба в 150 км от Тбилиси 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:29+0400
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новости
грузия
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:19 по местному времени.Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

15:29 16.09.2021 (обновлено: 15:34 16.09.2021)
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© AP Photo / B.K.BanagashСейсмограф и сейсмологи
Сейсмограф и сейсмологи - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / B.K.Banagash
Толчки магнитудой 3.3 вновь были зафиксированы в районе села Самеба в 150 км от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:19 по местному времени.
Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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