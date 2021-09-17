https://sputnik-georgia.ru/20210917/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2039-259669247.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2039

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2039

За последние 24 часа от коронавируса скончались 56 человек, вылечились от коронавируса 2 192 пациента 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 039. Скончались 56 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 591 766 случаев заражения.В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 192 пациента, с начала пандемии – 556 810. Скончались 8 446.За сутки сделано 31 532 теста, в том числе 18 378 на антиген и 13 154 ПЦР-теста.Показатель инфицирования из общего числа протестированных: за сутки – 6,47%, за последние 14 дней – 7,31%, за последние семь дней – 7,2%.К этому времени в Грузии сделано 1 610 309 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 19 148.В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 5 626, в ковид-гостиницах – 1 276.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19