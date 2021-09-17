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https://sputnik-georgia.ru/20210917/eks-direktor-skandalnoy-kompanii-tsentr-point-vyydet-na-svobodu-259673877.html
Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
После почти пятилетнего заключения Майя Рчеулишвили выйдет на свободу 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T12:23+0400
2021-09-17T12:30+0400
новости
грузия
компания "центр поинт групп"
громкие судебные процессы в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Основатель и бывший директор скандально известной строительной компании "Центр поинт групп" Майя Рчеулишвили выйдет на свободу – соответствующее процессуальное соглашение было оформлено в Апелляционном суде в пятницу утром.По информации телеканала "Имеди", судья уже принял окончательное решение и Рчеулишвили покинула пенитенциарное учреждение №5 сразу после официальной сдачи документа.Рчеулишвили арестовали в зале Тбилисского городского суда в июле 2016 года. А в марте 2017 года суд признал ее виновной в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси.С тех несколько раз были предприняты попытки оформить процессуально соглашение, однако, ни одна из сторон не подписала документ. По информации телеканала "Имеди", главным требованием прокуратуры, на основании которого и было окончательно оформлено соглашение, – удовлетворение всех потерпевших.Уже известно, что начатый компанией "Центр поинт" жилой комплекс будет построен при посредничестве мэрии Тбилиси.Дело "Центр поинт"Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-tbilisi-dostroyat-zhiloy-kompleks-nachatyy-skandalnoy-kompaniey-tsentr-point--259610903.html
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новости, грузия, компания "центр поинт групп", громкие судебные процессы в грузии

Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу

12:23 17.09.2021 (обновлено: 12:30 17.09.2021)
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© photo: Sputnik / Andrei StarostinМолоток судьи в зале судебных заседаний
Молоток судьи в зале судебных заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Andrei Starostin
После почти пятилетнего заключения Майя Рчеулишвили выйдет на свободу
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Основатель и бывший директор скандально известной строительной компании "Центр поинт групп" Майя Рчеулишвили выйдет на свободу – соответствующее процессуальное соглашение было оформлено в Апелляционном суде в пятницу утром.
По информации телеканала "Имеди", судья уже принял окончательное решение и Рчеулишвили покинула пенитенциарное учреждение №5 сразу после официальной сдачи документа.
Рчеулишвили арестовали в зале Тбилисского городского суда в июле 2016 года. А в марте 2017 года суд признал ее виновной в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПодъемный кран на строительстве высотного дома
Подъемный кран на строительстве высотного дома - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Подъемный кран на строительстве высотного дома
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
С тех несколько раз были предприняты попытки оформить процессуально соглашение, однако, ни одна из сторон не подписала документ. По информации телеканала "Имеди", главным требованием прокуратуры, на основании которого и было окончательно оформлено соглашение, – удовлетворение всех потерпевших.
Уже известно, что начатый компанией "Центр поинт" жилой комплекс будет построен при посредничестве мэрии Тбилиси.

Дело "Центр поинт"

Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.
Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
15 сентября, 14:49
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Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.
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