https://sputnik-georgia.ru/20210917/eks-direktor-skandalnoy-kompanii-tsentr-point-vyydet-na-svobodu-259673877.html
Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
После почти пятилетнего заключения Майя Рчеулишвили выйдет на свободу 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T12:23+0400
2021-09-17T12:23+0400
2021-09-17T12:30+0400
новости
грузия
компания "центр поинт групп"
громкие судебные процессы в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_58da268dac1f08c286879a90833de761.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Основатель и бывший директор скандально известной строительной компании "Центр поинт групп" Майя Рчеулишвили выйдет на свободу – соответствующее процессуальное соглашение было оформлено в Апелляционном суде в пятницу утром.По информации телеканала "Имеди", судья уже принял окончательное решение и Рчеулишвили покинула пенитенциарное учреждение №5 сразу после официальной сдачи документа.Рчеулишвили арестовали в зале Тбилисского городского суда в июле 2016 года. А в марте 2017 года суд признал ее виновной в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси.С тех несколько раз были предприняты попытки оформить процессуально соглашение, однако, ни одна из сторон не подписала документ. По информации телеканала "Имеди", главным требованием прокуратуры, на основании которого и было окончательно оформлено соглашение, – удовлетворение всех потерпевших.Уже известно, что начатый компанией "Центр поинт" жилой комплекс будет построен при посредничестве мэрии Тбилиси.Дело "Центр поинт"Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-tbilisi-dostroyat-zhiloy-kompleks-nachatyy-skandalnoy-kompaniey-tsentr-point--259610903.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9a8ca95f4f1dcbf16b947626b9bb6146.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, компания "центр поинт групп", громкие судебные процессы в грузии
Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
12:23 17.09.2021 (обновлено: 12:30 17.09.2021)
После почти пятилетнего заключения Майя Рчеулишвили выйдет на свободу
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Основатель и бывший директор скандально известной строительной компании "Центр поинт групп" Майя Рчеулишвили выйдет на свободу – соответствующее процессуальное соглашение было оформлено в Апелляционном суде в пятницу утром.
По информации телеканала "Имеди
", судья уже принял окончательное решение и Рчеулишвили покинула пенитенциарное учреждение №5 сразу после официальной сдачи документа.
Рчеулишвили арестовали в зале Тбилисского городского суда в июле 2016 года. А в марте 2017 года суд признал ее виновной в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси.
С тех несколько раз были предприняты попытки оформить процессуально соглашение, однако, ни одна из сторон не подписала документ. По информации телеканала "Имеди", главным требованием прокуратуры, на основании которого и было окончательно оформлено соглашение, – удовлетворение всех потерпевших.
Уже известно, что начатый компанией "Центр поинт" жилой комплекс будет построен при посредничестве мэрии Тбилиси.
Дело "Центр поинт"
Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.
Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.