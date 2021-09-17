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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/epidsituatsiya-v-gruzii-stabiliziruetsya-no-pokazatel-infitsirovaniya-vse-esche-vysok-259688588.html
Эпидситуация в Грузии стабилизируется, но показатель инфицирования все еще высок
Эпидситуация в Грузии стабилизируется, но показатель инфицирования все еще высок
Создание безопасной учебной среды – самая важная задача на сегодняшний день, считает глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T20:17+0400
2021-09-17T20:17+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но в день более двух тысяч случаев для такой маленькой страны как Грузия, очень высокий показатель, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Грузии показатель вакцинации академического персонала высших учебных заведений страны превышает показатель вакцинации студентов. Гамкрелидзе призвал студентов более активно включиться в процесс вакцинации, чтобы создать безопасную учебную среду.Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?&gt;&gt;"Центр по контролю заболеваний за то, чтобы студенты учились в реальном пространстве и в безопасной среде", – заявил Гамкрелидзе.По его словам, из 138 тысяч студентов вакцинированы только 17-18%. Гамкрелидзе отметил, что один из критериев восстановления учебы в классах и аудиториях – это показатель положительности новых случаев коронавируса. В Тбилиси он достигает 5-6%, а в Аджарии и еще двух регионах – 4%. Специалисты делают все для того, чтобы с 4 октября в Грузии возобновилась учеба в классах, отметил главный эпидемиолог Грузии."Мы изучаем показатели прививок в регионах, муниципалитетах, школах… Я призываю родителей, которые возят детей в школу, в первую очередь они должны быть вакцинированы. Обязательно должны быть вакцинированы все учителя, чтобы дети были в безопасной среде. Необходимо возобновить очную учебу", – заявил Гамкрелидзе.Он считает, что вакцинация учителей и медперсонала должна быть обязательной. По его словам, полностью вакцинированы 58% врачей, 76% сделали одну дозу вакцины.Гамкрелидзе подчеркнул, что чем быстрее все вакцинируются, тем легче перенесет страна пятую волну коронавируса, которая, предположительно, будет во второй половине ноября или же в декабре.По его словам, остановить распространение новых штаммов возможно только с помощью быстрой и качественной вакцинации. Низким остается показатель ношения масок в стране – всего 46%. По словам главного эпидемиолога страны, в том случае, если удастся поднять показатель положительности до 95%, то этим до декабря удастся спасти жизнь 250 человек."Давайте будем солидарны и будем носить маски", – призвал Гамкрелидзе.По последним данным, в Грузии сделано 1 610 309 прививок. Одной дозой вакцинированы 935 094 человека, полностью двумя дозами – 675 215.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210801/Masshtaby-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-v-Gruzii-uvelichivayutsya-registrirovatsya-stanet-prosche-252475650.html
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Эпидситуация в Грузии стабилизируется, но показатель инфицирования все еще высок

20:17 17.09.2021
188
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Создание безопасной учебной среды – самая важная задача на сегодняшний день, считает глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но в день более двух тысяч случаев для такой маленькой страны как Грузия, очень высокий показатель, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
В Грузии показатель вакцинации академического персонала высших учебных заведений страны превышает показатель вакцинации студентов. Гамкрелидзе призвал студентов более активно включиться в процесс вакцинации, чтобы создать безопасную учебную среду.
Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?>>
"Центр по контролю заболеваний за то, чтобы студенты учились в реальном пространстве и в безопасной среде", – заявил Гамкрелидзе.
По его словам, из 138 тысяч студентов вакцинированы только 17-18%. Гамкрелидзе отметил, что один из критериев восстановления учебы в классах и аудиториях – это показатель положительности новых случаев коронавируса. В Тбилиси он достигает 5-6%, а в Аджарии и еще двух регионах – 4%. Специалисты делают все для того, чтобы с 4 октября в Грузии возобновилась учеба в классах, отметил главный эпидемиолог Грузии.
"Мы изучаем показатели прививок в регионах, муниципалитетах, школах… Я призываю родителей, которые возят детей в школу, в первую очередь они должны быть вакцинированы. Обязательно должны быть вакцинированы все учителя, чтобы дети были в безопасной среде. Необходимо возобновить очную учебу", – заявил Гамкрелидзе.
Он считает, что вакцинация учителей и медперсонала должна быть обязательной. По его словам, полностью вакцинированы 58% врачей, 76% сделали одну дозу вакцины.
Гамкрелидзе подчеркнул, что чем быстрее все вакцинируются, тем легче перенесет страна пятую волну коронавируса, которая, предположительно, будет во второй половине ноября или же в декабре.
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По его словам, остановить распространение новых штаммов возможно только с помощью быстрой и качественной вакцинации. Низким остается показатель ношения масок в стране – всего 46%. По словам главного эпидемиолога страны, в том случае, если удастся поднять показатель положительности до 95%, то этим до декабря удастся спасти жизнь 250 человек.
"Давайте будем солидарны и будем носить маски", – призвал Гамкрелидзе.
По последним данным, в Грузии сделано 1 610 309 прививок. Одной дозой вакцинированы 935 094 человека, полностью двумя дозами – 675 215.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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