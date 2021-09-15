https://sputnik-georgia.ru/20210915/ucheba-v-shkolakh-gruzii-vozobnovilas-v-onlayn-rezhime-chto-zhdet-uchiteley-i-shkolnikov-259613820.html

Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?

Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?

Без цветов, белых сорочек и школьной линейки – новый учебный год грузинские школьники начали в онлайн-формате. Разбираемся в минусах и плюсах "дистанционки" 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T15:35+0400

2021-09-15T15:35+0400

2021-09-15T15:43+0400

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Минобразования Грузии вплоть до августа размышляло – собрать учеников в классах или начать учебу в удаленном режиме. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято непростое решение возобновить учебный процесс в онлайн-формате.Вернуться в классы школьники смогут 4 октября, правда только в тех городах и населенных пунктах, где показатель инфицирования будет ниже 4%. При этом Минобразования так же, как и в прошлом году, оставляет за родителями право выбора – будет ли их ребенок ходить в школу или останется на онлайн-обучении.В этом году исключение было сделано для первоклассников. Для них учебный год начнется не 15 сентября, а 4 октября и сразу в классах.По словам родителей первоклассников, так дети смогут быстрее привыкнуть к учебному процессу."В прошлом году, когда первоклассники начали обучение сразу же в онлайн-формате, за компьютерами и лептопами, было очень тяжело. У нескольких моих подруг дети впервые пошли в школу в 2020-м и им было очень непросто. Дети не были знакомы друг с другом, не знали и учителей. Им не о чем было говорить. У некоторых появились комплексы. Поэтому я рада, что в этом году мой ребенок пойдет в первый класс пусть и позже, но зато в настоящие классы", – рассказала Sputnik мама первоклассницы Натия Сордия.Надеются поскорее вернуться в классы и педагоги. Многие из них подготовились к новому учебному году и своевременно вакцинировались.По ее словам, прошлый год был непростым не только для детей, но и для учителей, которым пришлось перестраиваться на новый формат обучения."Мы работаем в приложении Teams и очень часто в течение прошлого года система давала сбой. Когда заходили одновременно все ученики, все просто зависало. Приходилось перезагружать компьютеры или подключаться с телефона. Мы привыкли общаться с детьми вживую, а тут перед тобой мониторы", – сказала педагог.Между тем, после того, как педагоги и ученики вернутся в школы, они по-прежнему должны будут следовать разработанным Минздравом регуляциям – им ежедневно будут измерять температуру, при в ходе в здание будут установлены санитайзеры и дезбарьеры. Детям также советуют соблюдать дистанцию.Учителя будут следить за тем, чтобы классные комнаты регулярно проветривались, а после окончания уроков классы будут дезинфицироваться.Что касается включенности педагогов в процесс массовой вакцинации, то, по данным за 13 сентября, стопроцентной вакцинации нет ни в частных, ни в государственных школах. Показатель вакцинации в частных и госшколах примерно одинаковый и достигает 70%.Одной дозой вакцинировано 55% всего персонала, полностью вакцинированы 33%. Что касается вакцинации педагогов, то в Грузии привиты 58% учителей, из них полный курс вакцинации прошли 36%.В частных школах вакцинированы 64%, из них полностью – 44%. Самый высокий показатель вакцинации педагогов (70%) наблюдается в Тбилиси.А вот дети и подростки в Грузии вакцинируются лишь с 16 лет. По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, идет активное обсуждение вопроса вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, но только с сопутствующими заболеваниями.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологичекой ситуации в стране. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/eto-vremenno---glava-minobrazovaniya-o-nachale-ucheby-v-onlayn-rezhime-259602107.html

https://sputnik-georgia.ru/20210913/glavnyy-epidemiolog-gruzii-nedovolen-pokazatelem-vaktsinatsii-sredi-uchiteley-259558078.html

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новости, грузия, обзоры, начало нового учебного года в грузии, министерство образования и науки грузии, вузы грузии, образование в грузии, школа, ограничения из-за коронавируса