https://sputnik-georgia.ru/20210917/gruzinskie-npo-obvinili-mechtu-v-popytke-diskreditatsii-259684346.html

Грузинские НПО обвинили "Мечту" в попытке дискредитации

Грузинские НПО обвинили "Мечту" в попытке дискредитации

Ранее в "Грузинской мечте" призвали местные наблюдательные организации быть более точными в своих отчетах 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T17:33+0400

2021-09-17T17:33+0400

2021-09-17T17:33+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

грузинская мечта

нпо "ассоциация молодых юристов грузии"

местные выборы

нпо "международная прозрачность - грузия"

выборы

наблюдатели на выборах в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Представители местных неправительственных организаций обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в попытке дискредитации.Ранее в "Грузинской мечте" призвали местные наблюдательные организации быть более точными в своих отчетах, касающихся предстоящих местных выборов. В частности, предметом критики стали промежуточные отчеты, подготовленные тремя НПО: "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) ".На критику "Грузинской мечты" ответили и в НПО "Международная прозрачность - Грузия"."Это, наверное, служит дискредитации наблюдательских организаций, чтобы затем нам не доверяли как внутри страны, так и за рубежом. Странно, когда правящая партия тратит ресурс на это, для нас это непонятно. Вместо того, чтобы они были ориентированы на избирательную кампанию и учитывали наши рекомендации, они делают акцент на подобные вещи", - заявил представитель НПО "Международная прозрачность - Грузия" Леван Натрошвили.Что не понравилась "Грузинской мечте"?Брифинг о неточностях в промежуточных отчетах НПО посвятил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили. По его словам, во всех трех промежуточных отчетах, которые должны включать факты, выявленные в ходе предвыборной кампании, перечислены случаи, произошедшие до начала избирательной кампании, то есть до 3 августа 2021 года.Как отметил Папуашвили, отчет АМЮГ начинается с 1 мая, а отчеты остальных двух НПО – с 1 июня, то есть за два-три месяца до начала предвыборной кампании.Он также отметил, что в отчетах есть тенденция описывать случаи, основанные исключительно на истории, рассказанной заинтересованной стороной или третьим лицом, которые основаны на субъективном восприятие, без каких-либо косвенных доказательств.Важно, чтобы организации изъяли из своих отчетов те случаи, которые уже установлены, что не представляли нарушений, отметил Папуашвили.К этому времени в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано более 70 местных организаций, которые будут следить за предстоящими выборами в органы местного самоуправления 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210917/pretenzii-k-mestnym-nablyudatelyam-chto-ne-nravitsya-gruzinskoy-mechte-259678764.html

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