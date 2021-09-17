https://sputnik-georgia.ru/20210917/gruziya-poluchit-vaktsinu-jonsonjonson--v-kontse-oktyabrya-259685808.html

Грузия получит вакцину Jonson&Jonson в конце октября

Грузия получит вакцину Jonson&Jonson в конце октября

Преимущество этой прививки заключается в том, что для полной вакцинации достаточно одной инъекции 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T17:48+0400

2021-09-17T17:48+0400

2021-09-17T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Вакцину против коронавируса Jonson&Jonson планируется ввести в Грузию в конце октября, сообщил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Препарат, разработанный американским концерном Johnson & Johnson/Janssen, признан Всемирной организацией здравоохранения безопасным и эффективным в обеспечении защиты людей от наиболее серьезных рисков, связанных с COVID-19, включая смерть, госпитализацию и тяжелое протекание болезни.Препарат Janssen одобрен профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией, разрешен к применению на территории США. Вакцина прошла экспертизу Европейского агентства по лекарственным средствам (EMEA) и Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США.При этом для появления иммунитета достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с другими вакцинами.В отличие от вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, вакцина J&J является векторной, базирующейся на обычном вирусе простуды. Ее также можно хранить в условиях обычного холодильника.Третья фаза клинических испытаний, в которой приняли участие 44 000 человек в США, Бразилии, Южной Африке показала, что вакцина J&J одинаково эффективна и в отношении людей пожилого возраста, и в отношении молодежи. При этом треть испытуемых была старше 60 лет. После вакцинации не было установлено случаев смерти или госпитализации людей, которым была сделана прививка.На данный момент в Грузии доступны вакцины Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии провели 1 610 309 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 935 094 человека, полностью двумя дозами вакцинированы 675 215.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210916/premer-ministr-gruzii-proshel-polnyy-kurs-vaktsinatsii-preparatom-pfizer-259657864.html

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грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19