https://sputnik-georgia.ru/20210917/gruziya-v-etom-godu-zavezet-200-tysyach-doz-vaktsin-protiv-grippa-259685675.html

Грузия в этом году завезет 200 тысяч доз вакцин против гриппа

Грузия в этом году завезет 200 тысяч доз вакцин против гриппа

Сезон гриппа в Грузии обычно начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В этом году Грузия закупит 200 тысяч доз вакцин против гриппа, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Вакцину против гриппа завезет и частный сектор, это будет около 25% общего запаса страны."В случае простуды делайте тест" - советы грузинских эпидемиологов>>"Очень важно прививаться от гриппа. Эта культура внедряется у нас последние 7-8 лет, каждый год количество вакцинированных растет. Эта не всеобщая прививка, она не входит в календарь и является добровольной. В основном, прививаются группы риска", – заявил Гамкрелидзе.В группу риска входят медперсонал, беременные и лица с хроническими заболеваниями.По словам Гамкрелидзе, первые 50 тысяч доз вакцин Грузия должна была получить 17 сентября, а 150 тысяч доз – во второй половине октября.Обычно вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Популяризация вакцины против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата освоить не удалось. Но уже в 2019 году, когда страна приобрела 100 тысяч доз вакцин, неиспользованной осталась лишь малая часть. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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