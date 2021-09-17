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https://sputnik-georgia.ru/20210917/meliya-v-ocherednoy-raz-mogut-lishit-deputatskogo-mandata-259672414.html
Мелия в очередной раз могут лишить депутатского мандата
Мелия в очередной раз могут лишить депутатского мандата
Мелия не раз подавал заявления с просьбой лишить его депутатских полномочий 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T11:53+0400
2021-09-17T12:00+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению вопроса о досрочном лишении депутатских полномочий лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия.Указанный вопрос будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам в пятницу. После чего будет вынесен на пленарное заседание.В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанной под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.В ЕНД заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" специально форсировала процесс в преддверии выборов.Между тем, в правящей партии разъясняют, что вопрос лишения депутатских полномочий рассматривается в соответствии с регламентом."Хочу обратиться к господину Роману с просьбой прочитать соответствующие статьи регламента, при этом прочитать заявления Ники Мелия. Это уже второе его заявление. В свое время мы рассмотрели заявления о прекращении полномочий всех оппозиционеров, и они не были удовлетворены. Что касается сегодняшнего вопроса, то он связан с заявлением, написанным Мелия несколько дней назад", – заявил заместитель председателя парламентского комитета процедурным вопросам Гурам Мачарашвили.В начале текущего года парламент Грузии десятого созыва уже лишал Мелия депутатского иммунитета. После чего, 23 февраля, он был арестован по обвинению в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.Для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.Мелия был лишен депутатского иммунитета и во время парламента девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве Cartu Bank в 2011 году. Созданный Бидзиной Иванишвили банк был главным источником финансирования оппозиции при власти Михаила Саакашвили. В 2012 году объединенная оппозиция во главе с Иванишвили одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.Мелия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сокрытии имущества путем мнимой или (и) притворной сделки. Суд обязал его выплатить штраф в 25 тысяч лари (около 8 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия

Мелия в очередной раз могут лишить депутатского мандата

11:53 17.09.2021 (обновлено: 12:00 17.09.2021)
372
© Facebook / Nika MeliaНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Facebook / Nika Melia
Мелия не раз подавал заявления с просьбой лишить его депутатских полномочий
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению вопроса о досрочном лишении депутатских полномочий лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия.
Указанный вопрос будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам в пятницу. После чего будет вынесен на пленарное заседание.
В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанной под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.
В ЕНД заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" специально форсировала процесс в преддверии выборов.

"Сколько бы они не говорили, что они вышли из соглашения – они не вышли, а нарушили его. И именно из-за нарушения этого соглашения, в знак протеста Ника Мелия покинул парламент. Сейчас его вопрос рассматривается ускоренно… Они хотят оставить Нику Мелия без иммунитета", – заявил член ЕНД Роман Гоциридзе журналистам.

Между тем, в правящей партии разъясняют, что вопрос лишения депутатских полномочий рассматривается в соответствии с регламентом.
"Хочу обратиться к господину Роману с просьбой прочитать соответствующие статьи регламента, при этом прочитать заявления Ники Мелия. Это уже второе его заявление. В свое время мы рассмотрели заявления о прекращении полномочий всех оппозиционеров, и они не были удовлетворены. Что касается сегодняшнего вопроса, то он связан с заявлением, написанным Мелия несколько дней назад", – заявил заместитель председателя парламентского комитета процедурным вопросам Гурам Мачарашвили.
В начале текущего года парламент Грузии десятого созыва уже лишал Мелия депутатского иммунитета. После чего, 23 февраля, он был арестован по обвинению в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.
Для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.
Ника Мелия на судебном процессе в Тбилисском городском суде 13 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
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9 сентября, 19:36
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Мелия был лишен депутатского иммунитета и во время парламента девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве Cartu Bank в 2011 году. Созданный Бидзиной Иванишвили банк был главным источником финансирования оппозиции при власти Михаила Саакашвили. В 2012 году объединенная оппозиция во главе с Иванишвили одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.
Мелия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сокрытии имущества путем мнимой или (и) притворной сделки. Суд обязал его выплатить штраф в 25 тысяч лари (около 8 тысячи долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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