https://sputnik-georgia.ru/20210909/ne-khochu-pomilovaniya-za-to-chego-ne-sovershal--nika-meliya-259472492.html

Не хочу помилования за то, чего не совершал – Ника Мелия

Не хочу помилования за то, чего не совершал – Ника Мелия

Лидер "Национального движения", обвиняемый в попытке государственного переворота, отказывается от амнистии 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T19:36+0400

2021-09-09T19:36+0400

2021-09-09T19:36+0400

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Ника Мелия отказывается от амнистииТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия отказывается от амнистии за события 20-21 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".Масштабная акция протеста началась на проспекте Руставели вечером 19 июня 2019 года после того, как стало известно, что в парламенте Грузии проходит Ассамблея православных парламентариев, на которой председательствует российский депутат Сергей Гаврилов. Это вызывало возмущение оппозиции и общественности. Через несколько часов акция протеста возле парламента переросла в столкновения с полицией. Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня>>Против участников акции были применены водометы, дубинки и резиновые пули. Разгон продолжался практически всю ночь. В результате столкновений пострадали сотни протестующих, в том числе и журналисты. Десятки людей получили тяжелые ранения. Двое молодых людей потеряли глаз.Парламент Грузии 7 сентября одобрил законопроект об амнистии, которая освобождает от уголовной ответственности всех, кто совершил или обвиняется в подготовке совершения преступлений, связанных с событиями 20-21 июня 2019 года, в том числе полицейских, превысивших свои полномочия. С последним условием категорически не соглашалась оппозиция.Закон об амнистии все же был принят с оговоркой – те, на кого она распространяется, не должны отказываться от возможности быть амнистированными.Между тем Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста возле парламента. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Дело рассматривает Тбилисский городской суд.С самого начала Мелия уже заявлял, что отказывается от амнистии, а его партия отказывалась подписывать соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем именно из-за неприемлемого для ЕНД пункта об амнистии. Однако недавно "Национальное движение" все же подписало соглашение, из которого в конце июля вышла правящая партия.Что сказал Мелия"Мой окончательный ответ по вопросу амнистии – "нет". Разговор на эту тему должен быть закончен", – заявил Мелия журналистам, выйдя из зала суда.По его словам, первое, что спросил судья у его адвоката, согласен ли обвиняемый, чтобы амнистия, которая вступила в силу с сегодняшнего дня, распространилась бы на него.По его словам, он не намерен участвовать в устроенном властями "политическом маскараде"."Как мне еще сказать? Я не принимаю участие в политическом маскараде... Мой окончательный ответ – нет. И разговор на эту тему должен быть закончен", – заявил Мелия.Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как принципиально отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Он был освобожден под нажимом оппозиции и международного сообщества. Деньги на залог выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), зачислив сумму на счет Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ). Процесс по делу Мелия продолжается. Сам он частью оппозиционных партий выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси.Читайте также:Лидеры "Единого национального движения" подписали соглашение Шарля МишеляЛидер "Нацдвижения" уходит из парламента ГрузииНика Мелия назван кандидатом на пост мэра Тбилиси от части оппозицииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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