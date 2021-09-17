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Международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет в Батуми
Международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет в Батуми
За победу в кинофестивале будут бороться режиссеры из Грузии, России, Украины, США, Канады, Израиля, Китая, Ирана и стран Европы 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T11:21+0400
2021-09-17T11:21+0400
2021-09-17T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. XVI Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет 18-24 сентября в оффлайн-формате.На кинофестивале будут представлены полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы от режиссеров из 30 стран мира. Кинопоказы состоятся под открытым небом, также запланированы мастер-классы и семинары.В программу международного конкурса художественных картин в 2021 году вошли 9 лент: "Bandar Band" Маниже Хекмат (Иран), "Улболсын" Адильхана Ержанова (Казахстан/Франция), "Безмолвный" Паскаля Рабате (Франция), "Верность Хасану" Семиха Капланоглу (Турция), "Ты не увидишь зимы" Абдолреза Кахани (Канада), "Эволюция" Корнеля Мундруцо (Германия/Венгрия), "Единорог" Олега Сенцова (Украина/Германия/Польша), "Смерть Отара" Сосо Блиадзе (Грузия/Германия/Литва), "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе (Грузия/Германия).В конкурс документального кино вошли семь фильмов: "1970" Томаса Вольского (Польша), "Анамнез" Криса Райта и Стефана Колбе (Германия), "Атлантида" Юрия Анкарани (Италия/Франция/США/Катар), "Балконный фильм" Павла Лозинского (Польша), "Подарок" Валентина Сидоренко (Россия), "Яма" Андрея Грязева (Россия) и "Бенд выживших в Холокосте Саула и Руби" Тода Лендинга (США). За победу в категории "Лучший короткометражный фильм" будут бороться 25 работ от режиссеров из Грузии, Германии, Италии, Франции, Дании, Венгрии, Бельгии, Ирана, Афганистана, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Македонии, Сербии, Польши, Израиля и Китая. В неконкурсной секции "Коллекция мастеров" покажут фильмы "Аннетт" Лео Каракса, "Бабин Яр. Контекст" Сергея Лозницы, "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Мы есть. Мы рядом" Романа Балаяна. В секции "Грузинская панорама" будут представлены "Каникулы мертвых душ" Кеко Челидзе, "Я никуда не уйду" Бидзины Гогиберидзе, "Галерея в стратосфере" Романоза и Торнике Мзареула, "Ангел счастья MSHT-15" Вахтанга Кунцева-Габашвили, "Мзиури" Кети Мачавариани, "Наивный" Дино Гетиашвили и "Укрощение" Саломе Джаши. В рамках фестиваля в индустриальной платформе "Альтернативная волна" будут представлены 10 грузинских проектов, а для их авторов ожидаются специальные тренинги по разработке сценария и режиссуре. Кинофестиваль пройдет в кинотеатрах Apollo и на площади Европы. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет проходить в полном соответствии с рекомендациями Минздрава.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.BIAFF проходит при поддержке мэрии Батуми, Национального центра кинематографии Грузии, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, Правительства Аджарии и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, biaff, грузинское кино, кино
Международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет в Батуми
За победу в кинофестивале будут бороться режиссеры из Грузии, России, Украины, США, Канады, Израиля, Китая, Ирана и стран Европы
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
XVI Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет
18-24 сентября в оффлайн-формате.
На кинофестивале будут представлены полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы от режиссеров из 30 стран мира. Кинопоказы состоятся под открытым небом, также запланированы мастер-классы и семинары.
В программу международного конкурса художественных картин в 2021 году вошли 9 лент: "Bandar Band" Маниже Хекмат (Иран), "Улболсын" Адильхана Ержанова (Казахстан/Франция), "Безмолвный" Паскаля Рабате (Франция), "Верность Хасану" Семиха Капланоглу (Турция), "Ты не увидишь зимы" Абдолреза Кахани (Канада), "Эволюция" Корнеля Мундруцо (Германия/Венгрия), "Единорог" Олега Сенцова (Украина/Германия/Польша), "Смерть Отара" Сосо Блиадзе (Грузия/Германия/Литва), "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе (Грузия/Германия).
В конкурс документального кино вошли семь фильмов: "1970" Томаса Вольского (Польша), "Анамнез" Криса Райта и Стефана Колбе (Германия), "Атлантида" Юрия Анкарани (Италия/Франция/США/Катар), "Балконный фильм" Павла Лозинского (Польша), "Подарок" Валентина Сидоренко (Россия), "Яма" Андрея Грязева (Россия) и "Бенд выживших в Холокосте Саула и Руби" Тода Лендинга (США).
За победу в категории "Лучший короткометражный фильм" будут бороться 25 работ от режиссеров из Грузии, Германии, Италии, Франции, Дании, Венгрии, Бельгии, Ирана, Афганистана, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Македонии, Сербии, Польши, Израиля и Китая.
Председателем жюри международного конкурса художественных фильмов в этом году будет режиссер Лана Гогоберидзе, документального метра м Вахтанг Габашвили-Кунцев и короткометражек – Давид Джанелидзе.
В неконкурсной секции "Коллекция мастеров" покажут фильмы "Аннетт" Лео Каракса, "Бабин Яр. Контекст" Сергея Лозницы, "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Мы есть. Мы рядом" Романа Балаяна.
В секции "Грузинская панорама" будут представлены "Каникулы мертвых душ" Кеко Челидзе, "Я никуда не уйду" Бидзины Гогиберидзе, "Галерея в стратосфере" Романоза и Торнике Мзареула, "Ангел счастья MSHT-15" Вахтанга Кунцева-Габашвили, "Мзиури" Кети Мачавариани, "Наивный" Дино Гетиашвили и "Укрощение" Саломе Джаши.
В рамках фестиваля в индустриальной платформе "Альтернативная волна" будут представлены 10 грузинских проектов, а для их авторов ожидаются специальные тренинги по разработке сценария и режиссуре.
Кинофестиваль пройдет в кинотеатрах Apollo и на площади Европы. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет проходить в полном соответствии с рекомендациями Минздрава.
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF появился в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.
BIAFF проходит при поддержке мэрии Батуми, Национального центра кинематографии Грузии, министерства культуры, спорта и по делам молодежи, Правительства Аджарии и других.
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