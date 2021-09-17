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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/na-borbu-s-koronavirusom-gruziya-poluchit-dopolnitelno-54-mln-dollarov--259689759.html
На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов
На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов
Средства, которые Грузии выделяет USAID, в основном будут направлены на информационную кампанию о пользе вакцинации и свойствах вакцин 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T20:46+0400
2021-09-17T20:46+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии 5,4 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса, сообщатся на странице организации в Facebook."В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации", – говорится в информации.Грузия получит вакцину Jonson&amp;Jonson в конце октября&gt;&gt;Как сообщают в организации, в скором времени станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, которые облегчат доступ населению страны к безопасным и эффективным вакцинам.Программы будут ориентированы на жителей оторванных от цивилизации и труднодоступных районов, что поможет населению Грузии в своевременном обнаружении и предупреждении роста случаев COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов

20:46 17.09.2021
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© AP Photo / Eugene HoshikoПандемия коронавируса - вакцинация и вакцины
Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Средства, которые Грузии выделяет USAID, в основном будут направлены на информационную кампанию о пользе вакцинации и свойствах вакцин
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии 5,4 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса, сообщатся на странице организации в Facebook.
"В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации", – говорится в информации.
Грузия получит вакцину Jonson&Jonson в конце октября>>
Как сообщают в организации, в скором времени станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, которые облегчат доступ населению страны к безопасным и эффективным вакцинам.
Программы будут ориентированы на жителей оторванных от цивилизации и труднодоступных районов, что поможет населению Грузии в своевременном обнаружении и предупреждении роста случаев COVID-19.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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