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На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов

На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов

Средства, которые Грузии выделяет USAID, в основном будут направлены на информационную кампанию о пользе вакцинации и свойствах вакцин 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T20:46+0400

2021-09-17T20:46+0400

2021-09-17T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии 5,4 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса, сообщатся на странице организации в Facebook."В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации", – говорится в информации.Грузия получит вакцину Jonson&Jonson в конце октября>>Как сообщают в организации, в скором времени станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, которые облегчат доступ населению страны к безопасным и эффективным вакцинам.Программы будут ориентированы на жителей оторванных от цивилизации и труднодоступных районов, что поможет населению Грузии в своевременном обнаружении и предупреждении роста случаев COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19