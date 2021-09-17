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На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов
На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов
Средства, которые Грузии выделяет USAID, в основном будут направлены на информационную кампанию о пользе вакцинации и свойствах вакцин 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T20:46+0400
2021-09-17T20:46+0400
2021-09-17T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии 5,4 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса, сообщатся на странице организации в Facebook."В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации", – говорится в информации.Грузия получит вакцину Jonson&Jonson в конце октября>>Как сообщают в организации, в скором времени станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, которые облегчат доступ населению страны к безопасным и эффективным вакцинам.Программы будут ориентированы на жителей оторванных от цивилизации и труднодоступных районов, что поможет населению Грузии в своевременном обнаружении и предупреждении роста случаев COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
На борьбу с коронавирусом Грузия получит дополнительно 5,4 млн долларов
Средства, которые Грузии выделяет USAID, в основном будут направлены на информационную кампанию о пользе вакцинации и свойствах вакцин
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии 5,4 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса, сообщатся на странице организации в Facebook
.
"В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации", – говорится в информации.
Как сообщают в организации, в скором времени станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, которые облегчат доступ населению страны к безопасным и эффективным вакцинам.
Программы будут ориентированы на жителей оторванных от цивилизации и труднодоступных районов, что поможет населению Грузии в своевременном обнаружении и предупреждении роста случаев COVID-19.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.