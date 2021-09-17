https://sputnik-georgia.ru/20210917/nepogoda-sozdala-problemy-na-zapade-gruzii-259667131.html
Непогода создала проблемы на западе Грузии
Непогода создала проблемы на западе Грузии
Затоплены дома. Из-за обильных осадков в нескольких селах развились оползневые процессы. 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T10:07+0400
2021-09-17T10:07+0400
2021-09-17T10:13+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Проливные дожди нанесли значительный ущерб черноморскому курорту Кобулети (близ Батуми) – затоплена часть улиц Агмашенебели и Руставели, сообщает Ajara TV.Вода попала на первые этажи зданий, также были затоплены коммерческие помещения. На части улиц Агмашенебели и Руставели было ограничено движение автомобилей.Из-за обильных осадков в нескольких селах развились оползневые процессы. Повысился уровень воды в реке Ачкви, которая затопила жилые дома и сельскохозяйственные угодья.По информации "Кобулетис цкали", соответствующие службы ведут работы по откачке воды, параллельно чистят водосточные каналы.В результате обильных осадков оползень сошел в нескольких селах, в частности, в селе Дагва-Лазистани, Бобоквати, Квирикаули, Концелидзееби, Зеда Самеба и Кобахидзееби. На месте мобилизована тяжелая техника департамента автодорог и ведутся работы по расчистке дорог.По информации мэра Кобулети Мириана Катамадзе, создан ликвидационный штаб и ведется подсчет нанесенного ущерба."Развились оползневые процессы. Под угрозой оказался дом в селе Кведа Самеба, семья переведена в безопасное место. К этому времени электричество не подается только административной единице Чахати. Работают представители Energo-Pro Georgia и они попытаются в максимально кратчайшие сроки восстановить подачу электричества", – отметил Катамадзе.Что касается территории города, то, по информации Катамадзе, соответствующие службы продолжают работы по откачке воды. К этому времени на горячую линию мэрии поступила 13 сообщений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия
Непогода создала проблемы на западе Грузии
10:07 17.09.2021 (обновлено: 10:13 17.09.2021)
Затоплены дома. Из-за обильных осадков в нескольких селах развились оползневые процессы.
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Проливные дожди нанесли значительный ущерб черноморскому курорту Кобулети (близ Батуми) – затоплена часть улиц Агмашенебели и Руставели, сообщает
Ajara TV.
Вода попала на первые этажи зданий, также были затоплены коммерческие помещения. На части улиц Агмашенебели и Руставели было ограничено движение автомобилей.
Из-за обильных осадков в нескольких селах развились оползневые процессы. Повысился уровень воды в реке Ачкви, которая затопила жилые дома и сельскохозяйственные угодья.
По информации "Кобулетис цкали", соответствующие службы ведут работы по откачке воды, параллельно чистят водосточные каналы.
В результате обильных осадков оползень сошел в нескольких селах, в частности, в селе Дагва-Лазистани, Бобоквати, Квирикаули, Концелидзееби, Зеда Самеба и Кобахидзееби. На месте мобилизована тяжелая техника департамента автодорог и ведутся работы по расчистке дорог.
По информации мэра Кобулети Мириана Катамадзе, создан ликвидационный штаб и ведется подсчет нанесенного ущерба.
"Развились оползневые процессы. Под угрозой оказался дом в селе Кведа Самеба, семья переведена в безопасное место. К этому времени электричество не подается только административной единице Чахати. Работают представители Energo-Pro Georgia и они попытаются в максимально кратчайшие сроки восстановить подачу электричества", – отметил Катамадзе.
Что касается территории города, то, по информации Катамадзе, соответствующие службы продолжают работы по откачке воды. К этому времени на горячую линию мэрии поступила 13 сообщений.
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