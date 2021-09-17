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"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться?
"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться?
Если вы часто тревожитесь, зациклены на мытье рук и микробах повсюду, возможно, вы "поймали" пещерный синдром 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T14:24+0400
2021-09-17T14:38+0400
общество
в мире
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пандемия коронавируса перевернула весь мир и поставила перед новыми вызовами все человечество. В результате глобальной изоляции появился и новый синдром – он называется пещерным и, как все тревоги, отличается набором типичных признаков."В него входят тревога по поводу коронавируса и его проявлений, частое мытье рук, зацикленность на микробах, нежелание покидать дом, усталость от долгой изоляции и в целом давление от всего, что стало новой реальностью", – говорится в материале."Выход из пещеры"Вот, что говорят об этом специалисты. Американский психиатр Артур Брегман стал сталкиваться с этим синдромом у своих пациентов очень часто. Жалобы, к слову, были и у вакцинированных, и у не вакцинированных людей. Он упоминал, что многие пациенты требовали оформить разрешение не посещать офис. Но врач оставлял их просьбы без внимания и даже не выписывал им лекарства. По мнению Брегмана, лучшее лечение – это "выход из пещеры".Выход из коронавирусной изоляции в реальную жизнь крайне важен не только для успешного лечения, но и для предотвращения "пещерного синдрома", считают специалисты. Так даже обычная прогулка помогает поддерживать ментальное здоровье. "Выход из своего жилья провоцирует активность префронтальной коры головного мозга", – объясняет психотерапевт Дорли Микаэли. Именно эта часть мозга отвечает за эмоции и вознаграждение, соответственно, "она играет заметную роль в эмоциональной регуляции".При этом очень важно не просто быть побольше на природе, но и получать достаточно естественного света. Сам по себе свет понижает уровень гормона стресса и запускает нейротрансмиттеры, а они, в свою очередь, способны дать нам чувствовать себя лучше – среди них, например, серотонин. "Чем дольше пациент остается в своем коконе и не выходит на улицу, возвращая себе привычный ритм жизни, тем сложнее помочь ему", – говорит психиатр Брегман.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, в мире, коронавирус covid-19

"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться?

14:24 17.09.2021 (обновлено: 14:38 17.09.2021)
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© Pixabay / PexelsСамоизоляция. Молодой человек сидит на подоконнике и смотрит в окно
Самоизоляция. Молодой человек сидит на подоконнике и смотрит в окно - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Pixabay / Pexels
Если вы часто тревожитесь, зациклены на мытье рук и микробах повсюду, возможно, вы "поймали" пещерный синдром
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пандемия коронавируса перевернула весь мир и поставила перед новыми вызовами все человечество. В результате глобальной изоляции появился и новый синдром – он называется пещерным и, как все тревоги, отличается набором типичных признаков.

Пещерный синдром – неофициальное название ряда симптомов, возникающих при выходе из карантина, пишет портал "Популярная Механика".

"В него входят тревога по поводу коронавируса и его проявлений, частое мытье рук, зацикленность на микробах, нежелание покидать дом, усталость от долгой изоляции и в целом давление от всего, что стало новой реальностью", – говорится в материале.

"Выход из пещеры"

Вот, что говорят об этом специалисты. Американский психиатр Артур Брегман стал сталкиваться с этим синдромом у своих пациентов очень часто. Жалобы, к слову, были и у вакцинированных, и у не вакцинированных людей. Он упоминал, что многие пациенты требовали оформить разрешение не посещать офис. Но врач оставлял их просьбы без внимания и даже не выписывал им лекарства. По мнению Брегмана, лучшее лечение – это "выход из пещеры".
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Выход из коронавирусной изоляции в реальную жизнь крайне важен не только для успешного лечения, но и для предотвращения "пещерного синдрома", считают специалисты. Так даже обычная прогулка помогает поддерживать ментальное здоровье. "Выход из своего жилья провоцирует активность префронтальной коры головного мозга", – объясняет психотерапевт Дорли Микаэли. Именно эта часть мозга отвечает за эмоции и вознаграждение, соответственно, "она играет заметную роль в эмоциональной регуляции".
При этом очень важно не просто быть побольше на природе, но и получать достаточно естественного света. Сам по себе свет понижает уровень гормона стресса и запускает нейротрансмиттеры, а они, в свою очередь, способны дать нам чувствовать себя лучше – среди них, например, серотонин.
"Чем дольше пациент остается в своем коконе и не выходит на улицу, возвращая себе привычный ритм жизни, тем сложнее помочь ему", – говорит психиатр Брегман.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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