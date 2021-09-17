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Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам
Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам
Местные жители надеются, что власти помогут возместить ущерб от непогоды 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T18:03+0400
2021-09-17T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Проливные дожди продолжают создавать проблемы жителям сел района Хоби в Западной Грузии – затоплены первые этажи домов и сельскохозяйственные владения, сообщают региональные СМИ.В деревнях Чаладиди, Квалони и Ахалсопели дождь затопил первые этажи и подвалы около десятка жилых домов. В домах повреждена мебель, бытовая техника.По словам местных жителей, водосточная система не смогла пропустить такой объем воды, из-за чего большая часть урожая пропала. На месте работают представители муниципальных служб и спасательные бригады. Ведется подсчет нанесенного непогодой ущерба.Ранее в пятницу от непогоды пострадали жители города Кобулети (Аджария). Вода проникла на первые этажи зданий, также были затоплены коммерческие помещения. Из-за обильных осадков в нескольких селах развились оползневые процессы. Повысился уровень воды в реке Ачкви, которая затопила жилые дома и сельскохозяйственные угодья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, погода, наводнение, дождь

Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам

18:03 17.09.2021
433
© Sputnik / Alexander ImedashviliСильные дожди в Батуми - люди бегут с зонтами домой
Сильные дожди в Батуми - люди бегут с зонтами домой - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Местные жители надеются, что власти помогут возместить ущерб от непогоды
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Проливные дожди продолжают создавать проблемы жителям сел района Хоби в Западной Грузии – затоплены первые этажи домов и сельскохозяйственные владения, сообщают региональные СМИ.
В деревнях Чаладиди, Квалони и Ахалсопели дождь затопил первые этажи и подвалы около десятка жилых домов. В домах повреждена мебель, бытовая техника.
По словам местных жителей, водосточная система не смогла пропустить такой объем воды, из-за чего большая часть урожая пропала. На месте работают представители муниципальных служб и спасательные бригады. Ведется подсчет нанесенного непогодой ущерба.
Шторм в Аджарии. Пляж в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Непогода создала проблемы на западе Грузии
10:07
1170
Ранее в пятницу от непогоды пострадали жители города Кобулети (Аджария). Вода проникла на первые этажи зданий, также были затоплены коммерческие помещения.
Из-за обильных осадков в нескольких селах развились оползневые процессы. Повысился уровень воды в реке Ачкви, которая затопила жилые дома и сельскохозяйственные угодья.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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