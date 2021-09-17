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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/predstaviteli-voz-nakhodyatsya-v-gruzii-i-izuchayut-deyatelnost-klinik-259667353.html
Представители ВОЗ находятся в Грузии и изучают деятельность клиник
Представители ВОЗ находятся в Грузии и изучают деятельность клиник
У экспертов не было никаких замечаний по поводу протокола, которым следуют клиники, утверждает Церцвадзе 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T10:32+0400
2021-09-17T10:32+0400
четвертая волна
новости
грузия
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Представители Всемирной организации здравоохранения находятся в Грузии и изучают деятельность клиник страны, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По его словам, у них не было никаких замечаний по поводу протокола, которым следуют клиники."Протокол управления хороший. Сейчас идет пересмотр, но только потому, что новые возможности, которые появились и пока не утверждены регулирующим органом, заранее бы отобразились в протоколе", – сказал Церцвадзе в эфире "Палитраньюс".Протокол Грузии был и остается одним из лучших в мире, отметил Церцвадзе."Я категорически заявляю, что протокол никак не является причиной увеличения случаев смертности. Для людей болезненна потеря людей: 80 умерших, 70 умерших... Но они не думают о том, что эти 60 и 80 умерших у нас есть из 60 тысячи больных. Они это не учитывают и говорят о протоколе", – отметил Церцвадзе.Между тем, часть населения Грузии в соцсети обвинила Минздрав страны в неправильном протоколе управления инфицированными пациентами, отметив, что помощь несвоевременная и неэффективная.Грузия пережила четвертую волну коронавируса. Из-за распространения индийского штамма эта волна оказалась самой сильной и болезненной. Случаи инфицирования начали расти, за ними последовал высокий показатель смертности.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 589 тысяч случаев инфицирования, более 554 тысяч выздоровели, 8 390 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19

Представители ВОЗ находятся в Грузии и изучают деятельность клиник

10:32 17.09.2021
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© AP Photo / Anja NiedringhausВсемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Anja Niedringhaus
У экспертов не было никаких замечаний по поводу протокола, которым следуют клиники, утверждает Церцвадзе
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Представители Всемирной организации здравоохранения находятся в Грузии и изучают деятельность клиник страны, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, у них не было никаких замечаний по поводу протокола, которым следуют клиники.
"Протокол управления хороший. Сейчас идет пересмотр, но только потому, что новые возможности, которые появились и пока не утверждены регулирующим органом, заранее бы отобразились в протоколе", – сказал Церцвадзе в эфире "Палитраньюс".
Протокол Грузии был и остается одним из лучших в мире, отметил Церцвадзе.
"Я категорически заявляю, что протокол никак не является причиной увеличения случаев смертности. Для людей болезненна потеря людей: 80 умерших, 70 умерших... Но они не думают о том, что эти 60 и 80 умерших у нас есть из 60 тысячи больных. Они это не учитывают и говорят о протоколе", – отметил Церцвадзе.
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7 сентября, 21:21
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Между тем, часть населения Грузии в соцсети обвинила Минздрав страны в неправильном протоколе управления инфицированными пациентами, отметив, что помощь несвоевременная и неэффективная.
Грузия пережила четвертую волну коронавируса. Из-за распространения индийского штамма эта волна оказалась самой сильной и болезненной. Случаи инфицирования начали расти, за ними последовал высокий показатель смертности.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 589 тысяч случаев инфицирования, более 554 тысяч выздоровели, 8 390 человек скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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