https://sputnik-georgia.ru/20210917/predstaviteli-voz-nakhodyatsya-v-gruzii-i-izuchayut-deyatelnost-klinik-259667353.html

Представители ВОЗ находятся в Грузии и изучают деятельность клиник

Представители ВОЗ находятся в Грузии и изучают деятельность клиник

У экспертов не было никаких замечаний по поводу протокола, которым следуют клиники, утверждает Церцвадзе 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T10:32+0400

2021-09-17T10:32+0400

2021-09-17T10:32+0400

четвертая волна

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Представители Всемирной организации здравоохранения находятся в Грузии и изучают деятельность клиник страны, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По его словам, у них не было никаких замечаний по поводу протокола, которым следуют клиники."Протокол управления хороший. Сейчас идет пересмотр, но только потому, что новые возможности, которые появились и пока не утверждены регулирующим органом, заранее бы отобразились в протоколе", – сказал Церцвадзе в эфире "Палитраньюс".Протокол Грузии был и остается одним из лучших в мире, отметил Церцвадзе."Я категорически заявляю, что протокол никак не является причиной увеличения случаев смертности. Для людей болезненна потеря людей: 80 умерших, 70 умерших... Но они не думают о том, что эти 60 и 80 умерших у нас есть из 60 тысячи больных. Они это не учитывают и говорят о протоколе", – отметил Церцвадзе.Между тем, часть населения Грузии в соцсети обвинила Минздрав страны в неправильном протоколе управления инфицированными пациентами, отметив, что помощь несвоевременная и неэффективная.Грузия пережила четвертую волну коронавируса. Из-за распространения индийского штамма эта волна оказалась самой сильной и болезненной. Случаи инфицирования начали расти, за ними последовал высокий показатель смертности.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 589 тысяч случаев инфицирования, более 554 тысяч выздоровели, 8 390 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/zabolevaemost-covid-19-v-mire-vyshla-na-plato--voz--259403965.html

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