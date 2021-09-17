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Президент Грузии наградила победителей грантового конкурса эмигрантов
Президент Грузии наградила победителей грантового конкурса эмигрантов
Победители были выявлены по трем направлениям – "Поддержка диаспорных инициатив", "Будь молодым послом своей страны" и "Поддержка грузинских ансамблей песни и... 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T23:33+0400
2021-09-17T23:33+0400
2021-09-18T00:56+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила победителей грантового конкурса, объявленного для эмигрантов.Церемония награждения частично прошла онлайн во дворце Орбелиани посредством телемоста с участием победивших в конкурсе представителей грузинской диаспоры за рубежом.Президент Грузии критикует правительство за отказ от кредита ЕС>>22 человека стали победителями по программе "Поддержка диаспорных инициатив", 18 – по программе "Будь молодым послом своей страны" и 22 победителя по программе "Поддержка грузинских ансамблей песни и танца за рубежом"."Эта программа министерства иностранных дел – очень ценная инициатива. Эта программа то, что нас объединяет, одна из форм нашего сближения, и мне хотелось бы, чтобы у нас было еще больше инструментов, которые бы объединяли нас", – сказала Зурабишвили.На церемонии награждения присутствовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, председатель парламентского комитета по делам диаспоры Бека Одишария и руководитель грузинского офиса Международного центра развития миграционной политики Зураб Корганашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская диаспора, президент грузии, конкурс
Президент Грузии наградила победителей грантового конкурса эмигрантов
23:33 17.09.2021 (обновлено: 00:56 18.09.2021)
Победители были выявлены по трем направлениям – "Поддержка диаспорных инициатив", "Будь молодым послом своей страны" и "Поддержка грузинских ансамблей песни и танца за рубежом"
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила
победителей грантового конкурса, объявленного для эмигрантов.
Церемония награждения частично прошла онлайн во дворце Орбелиани посредством телемоста с участием победивших в конкурсе представителей грузинской диаспоры за рубежом.
22 человека стали победителями по программе "Поддержка диаспорных инициатив", 18 – по программе "Будь молодым послом своей страны" и 22 победителя по программе "Поддержка грузинских ансамблей песни и танца за рубежом".
"Эта программа министерства иностранных дел – очень ценная инициатива. Эта программа то, что нас объединяет, одна из форм нашего сближения, и мне хотелось бы, чтобы у нас было еще больше инструментов, которые бы объединяли нас", – сказала Зурабишвили.
На церемонии награждения присутствовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, председатель парламентского комитета по делам диаспоры Бека Одишария и руководитель грузинского офиса Международного центра развития миграционной политики Зураб Корганашвили.
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