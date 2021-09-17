https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-adzharii-zaderzhali-pyat-chelovek-s-krupnoy-partiey-razlichnykh-narkotikov-259675245.html

В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков

В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков

Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T13:53+0400

2021-09-17T13:53+0400

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происшествия

новости

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батуми

кобулети

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В результате оперативно-следственных мероприятий в Батуми и Кобулети задержаны пять человек, обвиняемых в наркопреступлениях, четверо из которых иностранцы, говорится в сообщении на сайте МВД.По информации ведомства, один из задержанных в Батуми иностранцев обвиняется и в торговле наркотиками. В ходе его личного обыска изъяли 44 таблетки субоксина и выручку от продажи наркотиков в размере более восьми тысяч лари. Злоумышленнику 28 лет.Самому старшему из обвиняемых 47 лет. Его задержали в Кобулети. Во время личного обыска у иностранца нашли три упаковки метамфетамина.Также в Батуми задержали двух 32-летних иностранцев, у которых при личном обыске и обыске съемной квартиры в качестве доказательств изъяли 247 упаковок наркотического вещества Альфа-ПВП. Следствие установило, что в целях дальнейшей реализации товара они прятали наркотики в специальных тайниках.Кроме того, полиция задержала 22-летнего гражданина Грузии в Батуми. В ходе его личного обыска изъяли 10 упаковок Альфа-ПВП. Молодой человек имел ранее судимость.Всем задержанным за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-khode-spetsoperatsii-v-gruzii-po-podozreniyu-v-narkotorgovle-zaderzhany-18-chelovek-259380765.html

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