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В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков
В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T13:53+0400
2021-09-17T14:06+0400
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батуми
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наркопреступления в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В результате оперативно-следственных мероприятий в Батуми и Кобулети задержаны пять человек, обвиняемых в наркопреступлениях, четверо из которых иностранцы, говорится в сообщении на сайте МВД.По информации ведомства, один из задержанных в Батуми иностранцев обвиняется и в торговле наркотиками. В ходе его личного обыска изъяли 44 таблетки субоксина и выручку от продажи наркотиков в размере более восьми тысяч лари. Злоумышленнику 28 лет.Самому старшему из обвиняемых 47 лет. Его задержали в Кобулети. Во время личного обыска у иностранца нашли три упаковки метамфетамина.Также в Батуми задержали двух 32-летних иностранцев, у которых при личном обыске и обыске съемной квартиры в качестве доказательств изъяли 247 упаковок наркотического вещества Альфа-ПВП. Следствие установило, что в целях дальнейшей реализации товара они прятали наркотики в специальных тайниках.Кроме того, полиция задержала 22-летнего гражданина Грузии в Батуми. В ходе его личного обыска изъяли 10 упаковок Альфа-ПВП. Молодой человек имел ранее судимость.Всем задержанным за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-khode-spetsoperatsii-v-gruzii-po-podozreniyu-v-narkotorgovle-zaderzhany-18-chelovek-259380765.html
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происшествия, новости, грузия, батуми, кобулети, наркопреступления в грузии

В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков

13:53 17.09.2021 (обновлено: 14:06 17.09.2021)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В результате оперативно-следственных мероприятий в Батуми и Кобулети задержаны пять человек, обвиняемых в наркопреступлениях, четверо из которых иностранцы, говорится в сообщении на сайте МВД.
По информации ведомства, один из задержанных в Батуми иностранцев обвиняется и в торговле наркотиками. В ходе его личного обыска изъяли 44 таблетки субоксина и выручку от продажи наркотиков в размере более восьми тысяч лари. Злоумышленнику 28 лет.
Самому старшему из обвиняемых 47 лет. Его задержали в Кобулети. Во время личного обыска у иностранца нашли три упаковки метамфетамина.
Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
7 сентября, 12:18
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Также в Батуми задержали двух 32-летних иностранцев, у которых при личном обыске и обыске съемной квартиры в качестве доказательств изъяли 247 упаковок наркотического вещества Альфа-ПВП. Следствие установило, что в целях дальнейшей реализации товара они прятали наркотики в специальных тайниках.
Кроме того, полиция задержала 22-летнего гражданина Грузии в Батуми. В ходе его личного обыска изъяли 10 упаковок Альфа-ПВП. Молодой человек имел ранее судимость.
Всем задержанным за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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