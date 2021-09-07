https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-khode-spetsoperatsii-v-gruzii-po-podozreniyu-v-narkotorgovle-zaderzhany-18-chelovek-259380765.html
Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
Спецоперация по борьбе с наркоторговлей проводилась одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T12:18+0400
2021-09-07T12:18+0400
2021-09-07T13:04+0400
новости
грузия
мвд грузии
наркоторговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350224_312:9:2531:1257_1920x0_80_0_0_804e706a289165116b7b46d9e834efd1.png
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Масштабная спецоперация проведена одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми, задержан 21 человек, 18 из которых подозреваются в наркоторговле, заявил на брифинге представитель Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Бадри Мчедлишвили.Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием были произведены контрольные закупки и все записано на видео.По информации МВД, трое задержанных были курьерами. Они прятали наркотики на разных локациях в Тбилиси с целью незаконной продажи.В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю>>>При обыске их жилья были изъяты различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества.Кроме того, в ходе обыска была изъята крупная сумма денег.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252350224_526:0:2260:1301_1920x0_80_0_0_94b931b8bda45ba418143180f2fcc5de.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, наркоторговля
Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
12:18 07.09.2021 (обновлено: 13:04 07.09.2021)
Спецоперация по борьбе с наркоторговлей проводилась одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Масштабная спецоперация проведена одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми, задержан 21 человек, 18 из которых подозреваются в наркоторговле, заявил на брифинге представитель Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Бадри Мчедлишвили.
Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием были произведены контрольные закупки и все записано на видео.
По информации МВД, трое задержанных были курьерами. Они прятали наркотики на разных локациях в Тбилиси с целью незаконной продажи.
При обыске их жилья были изъяты различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества.
Кроме того, в ходе обыска была изъята крупная сумма денег.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Тбилисские наркоторговцы сели в тюрьму
и лишились квартир с машинами
Пандемия коронавируса
ударила по онлайн-торговле наркотиками в Грузии – CRRC
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.