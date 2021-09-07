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Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
Спецоперация по борьбе с наркоторговлей проводилась одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Масштабная спецоперация проведена одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми, задержан 21 человек, 18 из которых подозреваются в наркоторговле, заявил на брифинге представитель Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Бадри Мчедлишвили.Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием были произведены контрольные закупки и все записано на видео.По информации МВД, трое задержанных были курьерами. Они прятали наркотики на разных локациях в Тбилиси с целью незаконной продажи.В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю&gt;&gt;&gt;При обыске их жилья были изъяты различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества.Кроме того, в ходе обыска была изъята крупная сумма денег.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, наркоторговля

Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек

12:18 07.09.2021 (обновлено: 13:04 07.09.2021)
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© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaСпецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала
Спецоперация МВД по задержанию наркоторговцев в Поничала - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Спецоперация по борьбе с наркоторговлей проводилась одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Масштабная спецоперация проведена одновременно в Тбилиси, Лагодехи, Марнеули, Рустави и Батуми, задержан 21 человек, 18 из которых подозреваются в наркоторговле, заявил на брифинге представитель Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Бадри Мчедлишвили.
Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием были произведены контрольные закупки и все записано на видео.
По информации МВД, трое задержанных были курьерами. Они прятали наркотики на разных локациях в Тбилиси с целью незаконной продажи.
В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю>>>
При обыске их жилья были изъяты различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе до восьми литров нового психоактивного вещества.
Кроме того, в ходе обыска была изъята крупная сумма денег.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Статья предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
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