https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-gruzii-umenshilis-sluchai-infitsirovaniya-koronavirusom-sredi-beremennykh-259682169.html

В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных

В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных

Во время четвертой волны коронавируса одновременно болели по 40-50 беременных 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T16:31+0400

2021-09-17T16:31+0400

2021-09-17T16:41+0400

четвертая волна

новости

грузия

беременность

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Случаи инфицирования беременных женщин коронавирусом в Грузии значительно снизились, заявила журналистам глава минздрава Екатерина Тикарадзе.Она также напомнила о необходимости соблюдать все правила и рекомендации эпидемиологов. "В транспорте обязательно нужно распределять пассажиров так, как это установлено. Важно вакцинировать группу, которая относится к группе риска... Население старше 60 лет и также лица с хроническими заболеваниями относятся к высокой группе риска", - отметила Тикарадзе.Специалисты призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации минздрава в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования среди беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности достиг 0,3%.В Грузии 25 тысяч беременных женщин. Во время четвертой волны коронавируса одновременно болели по 40-50 беременных.Грузия пережила четвертую волну коронавируса. Из-за распространения индийского штамма эта волна оказалась самой сильной и болезненной. Случаи инфицирования начали расти, за ними последовал высокий показатель смертности.По последним данным, в Грузии за последние сутки выявили 2 039 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 591 тысячи случаев инфицирования, более 556 тысяч выздоровели, 8 446 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-bezopasno-i-effektivno---gruzinskie-mediki-prizyvayut-beremennykh-k-vaktsinatsii-258912624.html

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новости, грузия, беременность, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19