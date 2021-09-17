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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-gruzii-umenshilis-sluchai-infitsirovaniya-koronavirusom-sredi-beremennykh-259682169.html
В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных
В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных
Во время четвертой волны коронавируса одновременно болели по 40-50 беременных 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T16:31+0400
2021-09-17T16:41+0400
четвертая волна
новости
грузия
беременность
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Случаи инфицирования беременных женщин коронавирусом в Грузии значительно снизились, заявила журналистам глава минздрава Екатерина Тикарадзе.Она также напомнила о необходимости соблюдать все правила и рекомендации эпидемиологов. "В транспорте обязательно нужно распределять пассажиров так, как это установлено. Важно вакцинировать группу, которая относится к группе риска... Население старше 60 лет и также лица с хроническими заболеваниями относятся к высокой группе риска", - отметила Тикарадзе.Специалисты призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации минздрава в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования среди беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности достиг 0,3%.В Грузии 25 тысяч беременных женщин. Во время четвертой волны коронавируса одновременно болели по 40-50 беременных.Грузия пережила четвертую волну коронавируса. Из-за распространения индийского штамма эта волна оказалась самой сильной и болезненной. Случаи инфицирования начали расти, за ними последовал высокий показатель смертности.По последним данным, в Грузии за последние сутки выявили 2 039 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 591 тысячи случаев инфицирования, более 556 тысяч выздоровели, 8 446 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-bezopasno-i-effektivno---gruzinskie-mediki-prizyvayut-beremennykh-k-vaktsinatsii-258912624.html
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новости, грузия, беременность, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных

16:31 17.09.2021 (обновлено: 16:41 17.09.2021)
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CC0 / Pixabay / Беременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
CC0 / Pixabay /
Во время четвертой волны коронавируса одновременно болели по 40-50 беременных
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Случаи инфицирования беременных женщин коронавирусом в Грузии значительно снизились, заявила журналистам глава минздрава Екатерина Тикарадзе.

"Среди беременных инфицирование значительно снизилось. Нужно отметить, что для улучшения здоровья беременных, которые нуждаются во внимании в госпиталях, работают все ведущие специалисты", - заявила Тикарадзе.

Она также напомнила о необходимости соблюдать все правила и рекомендации эпидемиологов.
"В транспорте обязательно нужно распределять пассажиров так, как это установлено. Важно вакцинировать группу, которая относится к группе риска... Население старше 60 лет и также лица с хроническими заболеваниями относятся к высокой группе риска", - отметила Тикарадзе.
Специалисты призывают к активной вакцинации беременных женщин. По информации минздрава в 2020 году было зафиксировано около 1,3 тысячи случаев инфицирования среди беременных и один летальный исход. В 2021 году этот показатель возрос до пяти тысяч, а показатель смертности достиг 0,3%.
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В Грузии 25 тысяч беременных женщин. Во время четвертой волны коронавируса одновременно болели по 40-50 беременных.
Грузия пережила четвертую волну коронавируса. Из-за распространения индийского штамма эта волна оказалась самой сильной и болезненной. Случаи инфицирования начали расти, за ними последовал высокий показатель смертности.
По последним данным, в Грузии за последние сутки выявили 2 039 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 591 тысячи случаев инфицирования, более 556 тысяч выздоровели, 8 446 человек скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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