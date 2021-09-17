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В России высмеяли заявление США о новом военном альянсе
В России высмеяли заявление США о новом военном альянсе
Сенатор Пушков назвал в шутку новый военный альянс AUKUS форматом доставки плюшевых мишек 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал заявление США о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других стран, и, прежде всего, Китая, передает РИА Новости.AUKUS – трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Пакт предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе, автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники. В рамках нового военного сотрудничества Австралия впервые получит возможность строительства атомных подводных лодок.В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210916/avstraliya-poluchit-atomnye-podlodki-v-ramkakh-alyansa-s-britaniey-i-ssha-259632460.html
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россия, новости, в мире, сша, австралия, политика, алексей пушков, военные учения

В России высмеяли заявление США о новом военном альянсе

11:06 17.09.2021
233
© photo: Sputnik / Vladimir TrefilovАлексей Пушков
Алексей Пушков - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Сенатор Пушков назвал в шутку новый военный альянс AUKUS форматом доставки плюшевых мишек
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал заявление США о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других стран, и, прежде всего, Китая, передает РИА Новости.
AUKUS – трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Пакт предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе, автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники.

"Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов", – пошутил Пушков на своей странице в Twitter.

В рамках нового военного сотрудничества Австралия впервые получит возможность строительства атомных подводных лодок.
Королевский флот Австралии. Подводная лодка - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Австралия получит атомные подлодки в рамках альянса с Британией и США
Вчера, 07:31
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В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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