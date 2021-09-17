https://sputnik-georgia.ru/20210917/vopros-lisheniya-deputatskogo-mandata-meliya-budet-reshen-posle-vyborov-259682404.html

Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов

Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов

В начале этого года парламент Грузии уже лишал Мелия депутатского иммунитета 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T16:46+0400

2021-09-17T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии примет решение о досрочном лишении депутатских полномочий лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия после местных выборов, заявил представитель парламентского большинства Шалва Папуашвили.Предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 2 октября.В пятницу указанный вопрос был рассмотрен на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании. В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.В начале текущего года парламент Грузии десятого созыва уже лишал Мелия депутатского иммунитета. После чего, 23 февраля, он был арестован по обвинению в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.Для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.Мелия был лишен депутатского иммунитета и во время работы парламента девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве Cartu Bank в 2011 году. Созданный Бидзиной Иванишвили банк был главным источником финансирования оппозиции при власти Михаила Саакашвили. В 2012 году объединенная оппозиция во главе с Иванишвили одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.Мелия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сокрытии имущества путем мнимой и/или притворной сделки. Суд обязал его выплатить штраф в 25 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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