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Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов
Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов
В начале этого года парламент Грузии уже лишал Мелия депутатского иммунитета 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T16:46+0400
2021-09-17T16:46+0400
2021-09-17T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии примет решение о досрочном лишении депутатских полномочий лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия после местных выборов, заявил представитель парламентского большинства Шалва Папуашвили.Предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 2 октября.В пятницу указанный вопрос был рассмотрен на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании. В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.В начале текущего года парламент Грузии десятого созыва уже лишал Мелия депутатского иммунитета. После чего, 23 февраля, он был арестован по обвинению в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.Для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.Мелия был лишен депутатского иммунитета и во время работы парламента девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве Cartu Bank в 2011 году. Созданный Бидзиной Иванишвили банк был главным источником финансирования оппозиции при власти Михаила Саакашвили. В 2012 году объединенная оппозиция во главе с Иванишвили одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.Мелия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сокрытии имущества путем мнимой и/или притворной сделки. Суд обязал его выплатить штраф в 25 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, ника мелия
Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов
16:46 17.09.2021 (обновлено: 16:48 17.09.2021)
В начале этого года парламент Грузии уже лишал Мелия депутатского иммунитета
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Парламент Грузии примет решение о досрочном лишении депутатских полномочий лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия после местных выборов, заявил представитель парламентского большинства Шалва Папуашвили.
Предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 2 октября.
В пятницу указанный вопрос был рассмотрен на заседании парламентского комитета по процедурным вопросам. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.
"Сегодня комитет рассматривает вопрос прекращения депутатских полномочий Ники Мелия. Вы знаете, что это формальная часть, которая обязывает комитет рассмотреть этот вопрос. В конечном итоге, решение остается за парламентом и посмотрим. Вы знаете, что до выборов мы не планируем собираться. Затем состоится заседание и парламент примет решение", – отметил Папуашвили.
В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.
В начале текущего года парламент Грузии десятого созыва уже лишал Мелия депутатского иммунитета. После чего, 23 февраля, он был арестован по обвинению в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.
Для этого властям пришлось проводить спецоперацию и силой уводить его из офиса партии. Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.
Мелия был лишен депутатского иммунитета и во время работы парламента девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве Cartu Bank в 2011 году. Созданный Бидзиной Иванишвили банк был главным источником финансирования оппозиции при власти Михаила Саакашвили. В 2012 году объединенная оппозиция во главе с Иванишвили одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.
Мелия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и сокрытии имущества путем мнимой и/или притворной сделки. Суд обязал его выплатить штраф в 25 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).
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