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Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео
Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T11:13+0400
2021-09-17T11:13+0400
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Чего только не сделаешь ради вкусных лакомств – наваляешь даже таким большим животным.Этот вредный и надоедливый какаду живет в одном из заповедников для кенгуру в Австралии. На кадрах видно, как он подходит к двум мирно обедающим кенгурятам и кусает их за нос, заставляя оставить еду и уйти прочь.Как утверждают сотрудники заповедника, обычно попугай кусает всех за хвост, пока те не уйдут, но это был первый случай, когда пернатый использовал другую тактику. Когда какаду остается наедине с едой, он выбрасывает плохие зерна на траву, а сам питается лучшими. Кенгурятам же остается только утолять голод травой.Смотрите больше видео о попугаях:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео
11:13 17.09.2021 (обновлено: 11:41 17.09.2021)
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Чего только не сделаешь ради вкусных лакомств – наваляешь даже таким большим животным.
Этот вредный и надоедливый какаду живет в одном из заповедников для кенгуру в Австралии. На кадрах видно, как он подходит к двум мирно обедающим кенгурятам и кусает их за нос, заставляя оставить еду и уйти прочь.
Как утверждают сотрудники заповедника, обычно попугай кусает всех за хвост, пока те не уйдут, но это был первый случай, когда пернатый использовал другую тактику. Когда какаду остается наедине с едой, он выбрасывает плохие зерна на траву, а сам питается лучшими. Кенгурятам же остается только утолять голод травой.
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