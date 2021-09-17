Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210917/vrednyy-popugay-otobral-edu-u-kenguryat-i-prognal-ikh-proch--zabavnoe-video-259670209.html
Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео
Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T11:13+0400
2021-09-17T11:41+0400
видеоклуб
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259669956_190:140:1540:900_1920x0_80_0_0_cdffe97545efab1d24e7bc15f61934d3.png
Чего только не сделаешь ради вкусных лакомств – наваляешь даже таким большим животным.Этот вредный и надоедливый какаду живет в одном из заповедников для кенгуру в Австралии. На кадрах видно, как он подходит к двум мирно обедающим кенгурятам и кусает их за нос, заставляя оставить еду и уйти прочь.Как утверждают сотрудники заповедника, обычно попугай кусает всех за хвост, пока те не уйдут, но это был первый случай, когда пернатый использовал другую тактику. Когда какаду остается наедине с едой, он выбрасывает плохие зерна на траву, а сам питается лучшими. Кенгурятам же остается только утолять голод травой.Смотрите больше видео о попугаях:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259669956_537:206:1463:900_1920x0_80_0_0_78d980b76851f33e7f1a0df661e1e284.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео

11:13 17.09.2021 (обновлено: 11:41 17.09.2021)
170
© Youtube / ViralHogВредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео
Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Youtube / ViralHog
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Чего только не сделаешь ради вкусных лакомств – наваляешь даже таким большим животным.
Этот вредный и надоедливый какаду живет в одном из заповедников для кенгуру в Австралии. На кадрах видно, как он подходит к двум мирно обедающим кенгурятам и кусает их за нос, заставляя оставить еду и уйти прочь.
Как утверждают сотрудники заповедника, обычно попугай кусает всех за хвост, пока те не уйдут, но это был первый случай, когда пернатый использовал другую тактику. Когда какаду остается наедине с едой, он выбрасывает плохие зерна на траву, а сам питается лучшими. Кенгурятам же остается только утолять голод травой.
Смотрите больше видео о попугаях:
Какаду – фанат Витаса зажигательно отрывается под его песню
Пернатый устроил в комнате погром и встретил хозяина злобным смехом
Попугай насмотрелся православных каналов и теперь молится богу
Какаду зажигательно танцует с девушками-ветеринарами
Девушка показала самую главную проблему жизни с милыми попугаями
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:24"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с ним бороться?
13:53В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков
13:08COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных
12:53Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
12:38В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов
12:23Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
12:08В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения
11:53Мелия в очередной раз могут лишить депутатского мандата
11:21Международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет в Батуми
11:06В России высмеяли заявление США о новом военном альянсе
10:53Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2039
10:47В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
10:32Представители ВОЗ находятся в Грузии и изучают деятельность клиник во время пандемии
10:07Непогода создала проблемы на западе Грузии
09:36Пожар на западе Грузии – сгорел цех по переработке древесины
09:20Курс лари на пятницу – 3,1141 GEL/$1
09:01Сколько зарабатывают в Грузии наемные работники – статистика
08:25В России начались выборы в Госдуму и другие органы власти
08:02Ученые доказали высокую эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма