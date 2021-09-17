https://sputnik-georgia.ru/20210917/vrednyy-popugay-otobral-edu-u-kenguryat-i-prognal-ikh-proch--zabavnoe-video-259670209.html

Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео

Вредный попугай отобрал еду у кенгурят и прогнал их прочь – забавное видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия

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Чего только не сделаешь ради вкусных лакомств – наваляешь даже таким большим животным.Этот вредный и надоедливый какаду живет в одном из заповедников для кенгуру в Австралии. На кадрах видно, как он подходит к двум мирно обедающим кенгурятам и кусает их за нос, заставляя оставить еду и уйти прочь.Как утверждают сотрудники заповедника, обычно попугай кусает всех за хвост, пока те не уйдут, но это был первый случай, когда пернатый использовал другую тактику. Когда какаду остается наедине с едой, он выбрасывает плохие зерна на траву, а сам питается лучшими. Кенгурятам же остается только утолять голод травой.Смотрите больше видео о попугаях:

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