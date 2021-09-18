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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 997
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 997
За последние 24 часа от коронавируса скончались 52 человека, вылечились от коронавируса 1 232 пациента 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T10:59+0400
2021-09-18T10:59+0400
2021-09-18T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 997. Скончались 52 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 593 763 случая заражения.В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 232 пациента, с начала пандемии – 558 042. Скончались 8 498.За сутки сделан 32 071 тест, из которых 17 485 на антиген и 14 586 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,23%, за последние 14 дней – 7,27%, за последние семь дней – 7,02%.К этому времени в Грузии сделано 1 629 582 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 19 273.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 492, в ковид-гостиницах – 1 241.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 997
10:59 18.09.2021 (обновлено: 11:42 18.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 52 человека, вылечились от коронавируса 1 232 пациента
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 997. Скончались 52 человека.
По данным официального сайта StopCov
, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 593 763 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 232 пациента, с начала пандемии – 558 042. Скончались 8 498.
За сутки сделан 32 071 тест, из которых 17 485 на антиген и 14 586 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,23%, за последние 14 дней – 7,27%, за последние семь дней – 7,02%.
К этому времени в Грузии сделано 1 629 582 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 19 273.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 492, в ковид-гостиницах – 1 241.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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