https://sputnik-georgia.ru/20210918/prokuratura-gruzii-raskryla-podrobnosti-ob-ubiystve-syna-vora-v-zakone-259705903.html

Прокуратура Грузии раскрыла подробности об убийстве сына вора в законе

Прокуратура Грузии раскрыла подробности об убийстве сына вора в законе

МВД Грузии продолжает поиски улик по делу и устанавливает круг причастных к делу лиц 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T20:51+0400

2021-09-18T20:51+0400

2021-09-18T20:51+0400

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прокуратура

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сына криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" Нику Кварацхелия убили выстрелом в спину, когда он пытался убежать, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии.МВД Грузии сообщило о раскрытии убийства Кварацхелия и объявлении в розыск двух подозреваемых в субботу. По данным министерства, один из подозреваемых выпустил в молодого человека более 10 пуль. Кварацхелия скончался во время операции в клинике.По данным прокуратуры, убийство запланировали два молодых человека возрастом 22 и 21 года. Для этого они незаконно приобрели оружие и патроны и 14 сентября взяли в аренду автомобиль.Следствие установило, что 15 сентября молодые люди подъехали на арендованной машине к улице Верико Анджапаридзе в центре Тбилиси, где находился Кварацхелия. Прокуратура утверждает, что из машины вышел только стрелявший в молодого человека – 21 летний мужчина. Он ждал Кварацхелия у его автомобиля.Когда сын вора в законе вернулся к машине, подозреваемый приблизился к нему и сделал несколько выстрелов в спину. Молодой человек попытался убежать, но преследовавший его подозреваемый продолжал стрелять в него. После этого он сбежал и уехал с места преступления вместе с сообщником, все это время находившимся в машине.Сейчас активно ведется розыск подозреваемых. Прокуратура заочно предъявила им обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Это обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.При этом прокуратура не исключает, что обвинение будет еще уточнено, так как сейчас МВД Грузии ведет поиски улик по делу и устанавливает круг причастных к делу лиц.Также прокуратура будет требовать избрания заочно заключения для обоих обвиняемых в суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210916/ubiytsey-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-mog-byt-naemnyy-killer-259663522.html

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