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Убийцей сына вора в законе в Тбилиси мог быть наемный киллер
Убийцей сына вора в законе в Тбилиси мог быть наемный киллер
Ника Кварацхелия сам никакого отношения к криминальному миру не имел, и существует предположение, что его убийство, скорее всего, связано с деятельностью его... 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T23:41+0400
2021-09-16T23:56+0400
новости
грузия
убийство
вор в законе
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Исполнителем убийства сына 22-летнего Ники Кварацхелия, сына известного вора в законе, предположительно был наемный киллер, сообщает телеканал "Рустави 2". Ника Кварацхелия, после того, как в него было выпущено девять пуль, скончался в четверг в больнице.В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке&gt;&gt;По информации телеканала, убийство молодого человека возможно связано с деятельностью его отца – криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", который подозревается в причастности к убийству 20-летней давности другого вора в законе.Тогда в Москве в собственном автомобиле самодельной бомбой взорвали криминального авторитета Давида Какулия по прозвищу "Дато тбилисский"."Рустави 2" выяснило, что следствие работает над версией, согласно которой убийство Ники Кварацхелия заказали дети Какулия из России.Основные доказательства в деле убийства Ники Кварацхелия – записи камер наблюдения. На кадрах видно, как убийца в кепке и маске, без особых предосторожностей поджидает жертву у его автомобиля. Несмотря на то, что место людное, преступник не проявляет особую осторожность, выпускает в молодого человека девять пуль и скрывается.Тяжело раненного Кварацхелия на его же машине доставили в Университетскую клинику им. Хечинашвили, где ему провели неотложную операцию. Но спасти врачам его не удалось.Сам погибший никакой причастности к криминальному миру не имел. Получив образование за границей, Нико Кварацхелия вернулся в Грузию и, несмотря на молодость, успел стать перспективным предпринимателем в сфере IT-технологий. Он даже входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.Нико Кварацхелия был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc, которая объединяет социальную сеть, телевизионные и образовательные каналы и так далее. У платформы было уже 250 тысяч пользователей, по количеству трафика она занимала 20 место в Грузии.Сожаления в связи с трагической смертью Кварацхелия выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который заявил, что был хорошо знаком с погибшим."Я очень хорошо знал Нику. Он был очень классным парнем, образованным и успешным. Произошел тяжелейший факт, я разделяю горе и хочу выразить свои соболезнования его семье и близким", – сказал Каладзе.По словам градоначальника, МВД Грузии всегда на высоте, и будет сделано все возможное, чтобы раскрыть дело как можно скорее и найти убийц.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210910/ubiystvo-grazhdanki-avstralii-obvinenie-predyavleno-33-letnemu-zhitelyu-tbilisi-259494915.html
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новости, грузия, убийство, вор в законе

Убийцей сына вора в законе в Тбилиси мог быть наемный киллер

23:41 16.09.2021 (обновлено: 23:56 16.09.2021)
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© NEWSGEORGIAНико Кварацхелия
Нико Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© NEWSGEORGIA
Ника Кварацхелия сам никакого отношения к криминальному миру не имел, и существует предположение, что его убийство, скорее всего, связано с деятельностью его отца
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Исполнителем убийства сына 22-летнего Ники Кварацхелия, сына известного вора в законе, предположительно был наемный киллер, сообщает телеканал "Рустави 2".
Ника Кварацхелия, после того, как в него было выпущено девять пуль, скончался в четверг в больнице.
В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке>>
По информации телеканала, убийство молодого человека возможно связано с деятельностью его отца – криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", который подозревается в причастности к убийству 20-летней давности другого вора в законе.
Тогда в Москве в собственном автомобиле самодельной бомбой взорвали криминального авторитета Давида Какулия по прозвищу "Дато тбилисский".
"Рустави 2" выяснило, что следствие работает над версией, согласно которой убийство Ники Кварацхелия заказали дети Какулия из России.
Основные доказательства в деле убийства Ники Кварацхелия – записи камер наблюдения. На кадрах видно, как убийца в кепке и маске, без особых предосторожностей поджидает жертву у его автомобиля. Несмотря на то, что место людное, преступник не проявляет особую осторожность, выпускает в молодого человека девять пуль и скрывается.
Главная прокуратура Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
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Тяжело раненного Кварацхелия на его же машине доставили в Университетскую клинику им. Хечинашвили, где ему провели неотложную операцию. Но спасти врачам его не удалось.
Сам погибший никакой причастности к криминальному миру не имел. Получив образование за границей, Нико Кварацхелия вернулся в Грузию и, несмотря на молодость, успел стать перспективным предпринимателем в сфере IT-технологий. Он даже входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.
Нико Кварацхелия был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc, которая объединяет социальную сеть, телевизионные и образовательные каналы и так далее. У платформы было уже 250 тысяч пользователей, по количеству трафика она занимала 20 место в Грузии.
Сожаления в связи с трагической смертью Кварацхелия выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который заявил, что был хорошо знаком с погибшим.
"Я очень хорошо знал Нику. Он был очень классным парнем, образованным и успешным. Произошел тяжелейший факт, я разделяю горе и хочу выразить свои соболезнования его семье и близким", – сказал Каладзе.
По словам градоначальника, МВД Грузии всегда на высоте, и будет сделано все возможное, чтобы раскрыть дело как можно скорее и найти убийц.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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