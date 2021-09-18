https://sputnik-georgia.ru/20210918/skandal-s-predvybornoy-reklamoy-v-gornoy-adzharii-chto-proizoshlo-v-khelvachauri--259705195.html

Скандал с предвыборной рекламой в горной Аджарии: что произошло в Хелвачаури

Скандал с предвыборной рекламой в горной Аджарии: что произошло в Хелвачаури

Кандидат от "Нацдвижения" обвинил сторонников "Грузинской мечты" в повреждении плакатов и угрозах в свой адрес 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T19:47+0400

2021-09-18T19:47+0400

2021-09-18T20:18+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Очередной скандал из-за предвыборных плакатов произошел в высокогорном районе Аджарии Хелвачаури – правящая партия "Грузинская мечта" и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" обвинили друг друга в провокациях.Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. В Хелвачаури за пост мэра борются три кандидата – Заза Диасамидзе от "Грузинской мечты", Миша Болквадзе от "Нацдвижения" и Джумбер Беридзе от партии "Для Грузии".Болквадзе обвинил сторонников "Грузинской мечты" в повреждении плакатов и угрозах в свой адрес. По его словам, активисты партии вырезали у его агитационных баннеров глаза и рот."Власти не нравится, что мы видим и что мы говорим, это и стало причиной уничтожения баннеров", – сказал он.Болквадзе и сторонники партии "Единого национального движения" в знак протеста против повреждения плакатов отнесли их в офис правящей партии и оставили там.Между тем в "Грузинской мечте" уже обвинили самих представителей "Нацдвижения" в провокации."Эти провокаторы ворвались в наш офис. Они принесли порванный плакат кандидата, который с большой вероятностью сами и повредили, и после без всяческих доказательств использовали как причину для провокации", – сказал глава избирательного штаба "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили.По его словам, члены партии не поддались на провокацию и зафиксировали все на видео."Мы ответим на провокацию в рамках закона", – сказал Папуашвили.До выборов в Грузии остается две недели. Всего в выборах участвуют 50 партий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210918/gakhariya-i-saakashvili-na-odnom-plakate-predvybornaya-bitva-pereshla-na-ulitsy-259702609.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта