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Убийство сына вора в законе в Тбилиси раскрыто
Убийство сына вора в законе в Тбилиси раскрыто
Что стало причиной убийства, МВД Грузии пока не разглашает 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T17:10+0400
2021-09-18T17:10+0400
2021-09-18T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли дело об убийстве сына криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" Ники Кварацхелия, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Преступление произошло 16 сентября. Тяжело раненного Кварацхелия на его же машине доставили в Университетскую клинику им. Хечинашвили, где ему провели неотложную операцию. Но спасти врачам его не удалось.По данным следствия, убийство спланировали два человека в возрасте 21-22 лет.Согласно разработанному ими плану, они на арендованной машине следили за Кварацхелия на улице Верико Анджапаридзе в центре Тбилиси.Один из них, 21-летний парень, выпустил в Кварацхелия более 10 пуль и скрылся со своим 22 летним сообщником на арендованной машине.Полиция объявила подозреваемых в розыск.Следствие по статье "умышленное убийство" продолжается.Что стало причиной убийства, МВД Грузии не разглашает. По версии грузинских СМИ, Кварацхелия мог стать жертвой прошлых дел своего отца, а его убийство было местью.Сам Кварацхелия отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210916/skonchalsya-18-letniy-zhitel-tbilisi-kotorogo-rasstrelyali-v-temnom-pereulke-259639201.html
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Убийство сына вора в законе в Тбилиси раскрыто
Что стало причиной убийства, МВД Грузии пока не разглашает
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik.
Сотрудники полиции раскрыли дело об убийстве сына криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" Ники Кварацхелия, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Преступление произошло 16 сентября. Тяжело раненного Кварацхелия на его же машине доставили в Университетскую клинику им. Хечинашвили, где ему провели неотложную операцию. Но спасти врачам его не удалось.
По данным следствия, убийство спланировали два человека в возрасте 21-22 лет.
Согласно разработанному ими плану, они на арендованной машине следили за Кварацхелия на улице Верико Анджапаридзе в центре Тбилиси.
Один из них, 21-летний парень, выпустил в Кварацхелия более 10 пуль и скрылся со своим 22 летним сообщником на арендованной машине.
Полиция объявила подозреваемых в розыск.
Следствие по статье "умышленное убийство" продолжается.
Что стало причиной убийства, МВД Грузии не разглашает. По версии грузинских СМИ, Кварацхелия мог стать жертвой прошлых дел своего отца, а его убийство было местью.
Сам Кварацхелия отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов "до 30 лет", составленный грузинским изданием Forbes.
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