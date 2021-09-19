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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210919/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-501-259711530.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 501
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 501
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились от коронавируса 1 954 пациента 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T10:58+0400
2021-09-19T11:09+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 501. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 595 264 случая заражения.В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 954 пациента, с начала пандемии – 559 996. Скончался 8 541.За сутки сделано 22 920 тестов, из которых 12 141 на антиген и 10 779 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,55%, за последние 14 дней – 7,19%, за последние семь дней – 6,89%.К этому времени в Грузии сделана 1 646 441 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 14 071.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 446, в ковид-гостиницах – 1 225.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 501

10:58 19.09.2021 (обновлено: 11:09 19.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у рынка
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у рынка - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились от коронавируса 1 954 пациента
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 501. Скончались 43 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 595 264 случая заражения.
В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>
Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 954 пациента, с начала пандемии – 559 996. Скончался 8 541.
За сутки сделано 22 920 тестов, из которых 12 141 на антиген и 10 779 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,55%, за последние 14 дней – 7,19%, за последние семь дней – 6,89%.
К этому времени в Грузии сделана 1 646 441 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 14 071.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 446, в ковид-гостиницах – 1 225.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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