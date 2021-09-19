https://sputnik-georgia.ru/20210919/goroskop-na-segodnya-20-sentyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-259707847.html

Гороскоп на сегодня 20 сентября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 сентября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 20 сентября, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а... 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T10:04+0400

2021-09-19T10:04+0400

2021-09-19T10:04+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Космос к Овнам сегодня благосклонен – все дела знаку зодиака будут удаваться с первой попытки. Настойчивость в достижении цели и умение отыскать правильное решение проблем помогут преуспеть 20 сентября и заключить выгодный контракт. Для улучшения материального положения знак зодиака должен быть дисциплинированным и постоянным в делах. Гороскоп рекомендует сохранять сегодня спокойствие и не реагировать на каждое резкое слово, чтобы избежать конфликтов. Одинокие Овны встретят сегодня свою судьбу.А вот Тельцам придется приложить немало усилий, чтобы карьерный взлет перестал быть только лишь мечтой. По гороскопу сегодня знаку зодиака придется пойти на компромисс либо с руководством, либо со своей совестью – определенные финансовые последствия будут иметь и одно, и другое решение. Звезды советуют Тельцам научиться планировать свои покупки, чтобы изрядная дыра не возникла в бюджете. Чтобы не снизилась трудоспособность и не накопилась усталость, гороскоп рекомендует представителям знака зодиака полноценный отдых.Близнецов же 20 сентября ждет активный, творческий день – сегодня усилится чувствительность, восприимчивость и интуиция знака зодиака. Финансовая ситуация не будет отвечать ожиданиям Близнецов – их планы потребуют существенных финансовых вложений, поэтому им потребуется дополнительный источник доходов. Семейным Близнецам захочется новых ярких впечатлений – гороскоп советует подумать о совместном с партнером отдыхе. Знаку зодиака нужно отдохнуть и расслабиться, чтобы избежать упадка сил и недомогания.Благоприятные дни сентября 2021 по лунному календарю>>>Раку сегодня нужно проявить креативность и умение действовать по обстоятельствам, чтобы достигнуть намеченной цели. Это обеспечит знаку зодиака позитивный отклик и поможет в решении имеющихся проблем. Но браться за трудные дела и принимать 20 сентября ответственные решения, гороскоп не советует – нужно сегодня разобраться со своими целями и перспективами. Раки слишком много времени и сил отдают работе, что у них может произойти нервный срыв. Гороскоп рекомендует знаку зодиака, отложив все дела, отдохнуть и не доводить до крайности.Для Львов 20 сентября будет позитивным днем – профессиональные навыки помогут знаку зодиака справиться с текущими проблемами. Благоприятно сегодня для формирования долгосрочных планов и начала новых дел, которые со временем принесут хорошие дивиденды. Потребности Львов сегодня будут полностью удовлетворены в плане материального обеспечения, хотя одновременно вырастут и их амбиции. Необоснованная ревность знака зодиака станет поводом для конфликта, поэтому гороскоп советует научиться доверять партнеру.Дев 20 сентября ждут много дел и событий, поэтому они должны быть готовы корректировать на ходу свои планы. Производительность знака зодиака сегодня высокая и гороскоп рекомендует сохранять хладнокровие, несмотря ни на какие испытания и барьеры на пути к намеченной цели. Девам звезды советуют, несмотря на перегруженность, уделить немного времени семье и не начинать сегодня ремонта, поскольку высока вероятность бытовых травм. Для поддержания иммунной системы, гороскоп рекомендует знаку зодиака не забывать о полноценном отдыхе.Яркий звездопад Персеиды 2021: когда и где будет виден, пик активности>>>По гороскопу Весам нужно изменить подход к делу, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Осторожность знаку зодиака нужно проявить при контактах с незнакомыми личностями – не исключена вероятность обмана. Финансовая ситуация знака зодиака улучшиться – они не будут испытывать недостатка в деньгах. "Невинная" интрижка может угрожать браку Весов, поэтому звезды советуют знаку зодиака избежать соблазна и постараться вернуть страсть в отношения, если не хотят доводить дело до развода. Одиноких Весов ждет любовная встреча, которая перерастет в серьезные отношения.Скорпионов сегодня заставит нервничать разочарование, вызванное неспособностью воплотить в жизнь свои планы. Удачный день для ведения переговоров, подписания соглашений и контрактов, а знакомства, заведенные сегодня, могут знаку зодиака очень пригодиться. А от новых финансовых сделок сегодня лучше отказаться. Гороскоп советует не пересекаться 20 сентября с людьми, вызывающими у Скорпионов резко отрицательную эмоциональную реакцию, чтобы не стать жертвой энергетических вампиров. Одиночки могут найти сегодня себе пару.Стрельцы сегодня смогут сосредоточиться на основной цели и осуществить запланированное – знак зодиака должен сделать 20 сентября акцент на карьерном росте и личных финансах. Удачный день для торговых сделок и соглашений, а вот в долг сегодня давать не следует, ибо проситель может превратиться в безнадежного должника. Семейные отношения оставляют желать лучшего – знаку зодиака придется приложить определенные усилия, чтобы сохранить стабильность и покой в семье. Одиноких Стрельцов ждут интересные знакомства и романтические приключения.Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2021? Церковный календарьКозерогов 20 сентября ждет сложный день – знаку зодиака удастся добиться того, к чему стремились давно и упорно и успех будет оценен по достоинству. В денежных делах удача в целом будет на стороне Козерогов - недостатка в деньгах они испытывать не будут, тем не менее гороскоп не советует знаку зодиака ввязываться в сомнительные авантюры. Необоснованная ревность станет поводом для конфликта, поэтому гороскоп рекомендует научиться доверять партнеру. Чтобы выплеснуть накопившуюся энергию звезды рекомендует знаку зодиака заняться спортом.Водолеев ждет 20 сентября успех в интеллектуальной и творческой деятельности - таланты знака зодиака будут сегодня востребованы как никогда, но звезды не советуют приниматься за амбициозные проекты. От крупных покупок Водолеям желательно воздержаться – сегодня они склонны к расточительству. Общение с родными и друзьями подарят знаку зодиака много приятных моментов. Гороскоп рекомендует Водолеям активно общаться и с новыми единомышленниками. Движение и драйв помогут знаку зодиака похудеть, поэтому ограничивать себя в еде им не нужно.Рыб 20 сентября ждет успех в профессиональной деятельности – бизнесмены смогут найти инвесторов, а желающие сменить сферу деятельности освоят беспрепятственно новую специальность. В материальном плане сегодня не очень благоприятный день – знаку зодиака придется понести непредвиденные финансовые затраты. Взглянуть на жизнь под другим углом, обозначить новые цели на будущее помогут советы близких. Гороскоп рекомендует Рыбам позаботиться о своем здоровье и пересмотреть привычный рацион питания – добавить полезные овощи и фрукты, исключив из него фастфуд.Материал подготовлен на основе открытых источников

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