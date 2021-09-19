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Местные выборы в Грузии 2021
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Политика вместо вакцинации: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты
Политика вместо вакцинации: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты
Баннеров с призывами к вакцинации в грузинской столице стало меньше 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T15:42+0400
2021-09-19T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии не имеет никакого отношения к замене баннеров с призывом к вакцинации от COVID-19 на баннеры с другим содержанием, говорится в заявлении центра.Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы&gt;&gt;В последнее время на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе, лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе.Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний.Также отмечено, что на размещение баннеров о необходимости вакцинации центр выделил немалые средства, а что появится на месте этих баннеров после истечения срока договора - никак не зависит от центр.Рекламный щит с надписью "Нет нацам, нет злу" впервые появился в Тбилиси накануне президентских выборов в ноябре 2018 года.Мэр Тбилиси Каха Каладзе уже заявил, что мэрия города не имеет к ним никакого отношения.По данным СМИ, за размещением "кровавых баннеров" стоит грузинский бизнесмен, президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе. Это человек, с чьим именем связаны компания Wissol Petroleum Georgia, сеть маркетов Smart, рестораны быстрого питания Wendy's.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, вакцинация от коронавируса

Политика вместо вакцинации: скандал с баннерами в Тбилиси набирает обороты

15:42 19.09.2021 (обновлено: 15:45 19.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliБаннер партии "Грузинская мечта" - мимо остановки идут женщины в масках защищаясь от коронавируса
Баннер партии Грузинская мечта - мимо остановки идут женщины в масках защищаясь от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Баннеров с призывами к вакцинации в грузинской столице стало меньше
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии не имеет никакого отношения к замене баннеров с призывом к вакцинации от COVID-19 на баннеры с другим содержанием, говорится в заявлении центра.
Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы>>
В последнее время на месте баннеров с призывом к вакцинации в Тбилиси были размещены политические баннеры. Речь идет о баннерах, на которых изображены лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, руководитель TV Pirveli Нодар Меладзе, лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе.
Надпись на баннерах гласит: "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" Появились они за несколько недель до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.
Некоторые СМИ связывали этот факт с Национальным центром контроля заболеваний.

"Если информация о замене баннеров с вакцинацией на баннеры с другим содержанием соответствует действительности, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья осуждает этот факт и со всей ответственностью заявляет, что не имеет никакого отношения к этому процессу",- говорится в заявлении.

Также отмечено, что на размещение баннеров о необходимости вакцинации центр выделил немалые средства, а что появится на месте этих баннеров после истечения срока договора - никак не зависит от центр.
Рекламный щит с надписью "Нет нацам, нет злу" впервые появился в Тбилиси накануне президентских выборов в ноябре 2018 года.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе уже заявил, что мэрия города не имеет к ним никакого отношения.
По данным СМИ, за размещением "кровавых баннеров" стоит грузинский бизнесмен, президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе. Это человек, с чьим именем связаны компания Wissol Petroleum Georgia, сеть маркетов Smart, рестораны быстрого питания Wendy's.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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