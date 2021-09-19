https://sputnik-georgia.ru/20210919/predpolagaemye-ubiytsy-molodogo-programmista-v-tbilisi-pokinuli-stranu---smi-259715657.html

Предполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ

Предполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ

Семьи обвиняемых сотрудничают со следствием, но ничего не знают об их местонахождении 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T16:31+0400

2021-09-19T16:31+0400

2021-09-19T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Предполагаемые преступники, разыскиваемые по подозрению в убийстве 22-летнего грузинского программиста Ники Кварацхелия, покинули страну, сообщает телеканал Rustavi2.Накануне обвинение в групповом убийстве заочно было предъявлено двум гражданам Грузии 22-летнему Георгию Кавиладзе и 21-летнему Ако Челидзе. Они обвиняются также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке>>По версии следствия, более десяти выстрелов в направлении Кварацхелия совершил Челидзе, а Кавиладзе помогал в слежке за жертвой.По словам адвоката подозреваемых Дали Барбакадзе, семьи молодых людей сотрудничают со следствием, но ничего не знают об их местонахождении. Она также заявила, что следствие ознакомило ее с материалами дела.Что касается мотивов убийства, то, по версии семьи погибшего, оно не имеет никакого отношения к "воровскому миру" и отцу Ники, вору в законе Гие Кварацхелия. Сам молодой человек никак не был связан с криминальным миром, утверждают близкие.Ранее в грузинских СМИ озвучили следующую версию: убийство молодого человека, возможно, связано с деятельностью его отца – криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", который подозревается в причастности к убийству 20-летней давности другого вора в законе. Тогда в Москве в собственном автомобиле самодельной бомбой взорвали криминального авторитета Давида Какулия по прозвищу "Дато тбилисский".Телекомпания выяснила, что следствие работает над версией, согласно которой убийство Ники заказали дети Какулия из России.Ника Кварацхелия скончался в больнице от полученных ранений 16 сентября. По версии следствия, 15 сентября 2021 года Георгий Кавиладзе и Ако Челидзе на взятом напрокат автомобиле приехали на улицу Анджапаридзе в Тбилиси, где устроили засаду на Кварацхелия.Нико Кварацхелия будет похоронен во вторник, 21 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, убийство, воровское сообщество, преступность в грузии