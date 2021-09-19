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Предполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ
Предполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ
Семьи обвиняемых сотрудничают со следствием, но ничего не знают об их местонахождении 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T16:31+0400
2021-09-19T16:40+0400
новости
грузия
убийство
воровское сообщество
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Предполагаемые преступники, разыскиваемые по подозрению в убийстве 22-летнего грузинского программиста Ники Кварацхелия, покинули страну, сообщает телеканал Rustavi2.Накануне обвинение в групповом убийстве заочно было предъявлено двум гражданам Грузии 22-летнему Георгию Кавиладзе и 21-летнему Ако Челидзе. Они обвиняются также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке&gt;&gt;По версии следствия, более десяти выстрелов в направлении Кварацхелия совершил Челидзе, а Кавиладзе помогал в слежке за жертвой.По словам адвоката подозреваемых Дали Барбакадзе, семьи молодых людей сотрудничают со следствием, но ничего не знают об их местонахождении. Она также заявила, что следствие ознакомило ее с материалами дела.Что касается мотивов убийства, то, по версии семьи погибшего, оно не имеет никакого отношения к "воровскому миру" и отцу Ники, вору в законе Гие Кварацхелия. Сам молодой человек никак не был связан с криминальным миром, утверждают близкие.Ранее в грузинских СМИ озвучили следующую версию: убийство молодого человека, возможно, связано с деятельностью его отца – криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", который подозревается в причастности к убийству 20-летней давности другого вора в законе. Тогда в Москве в собственном автомобиле самодельной бомбой взорвали криминального авторитета Давида Какулия по прозвищу "Дато тбилисский".Телекомпания выяснила, что следствие работает над версией, согласно которой убийство Ники заказали дети Какулия из России.Ника Кварацхелия скончался в больнице от полученных ранений 16 сентября. По версии следствия, 15 сентября 2021 года Георгий Кавиладзе и Ако Челидзе на взятом напрокат автомобиле приехали на улицу Анджапаридзе в Тбилиси, где устроили засаду на Кварацхелия.Нико Кварацхелия будет похоронен во вторник, 21 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, убийство, воровское сообщество, преступность в грузии

Предполагаемые убийцы молодого программиста в Тбилиси покинули страну - СМИ

16:31 19.09.2021 (обновлено: 16:40 19.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Семьи обвиняемых сотрудничают со следствием, но ничего не знают об их местонахождении
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Предполагаемые преступники, разыскиваемые по подозрению в убийстве 22-летнего грузинского программиста Ники Кварацхелия, покинули страну, сообщает телеканал Rustavi2.
Накануне обвинение в групповом убийстве заочно было предъявлено двум гражданам Грузии 22-летнему Георгию Кавиладзе и 21-летнему Ако Челидзе. Они обвиняются также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке>>
По версии следствия, более десяти выстрелов в направлении Кварацхелия совершил Челидзе, а Кавиладзе помогал в слежке за жертвой.
По словам адвоката подозреваемых Дали Барбакадзе, семьи молодых людей сотрудничают со следствием, но ничего не знают об их местонахождении. Она также заявила, что следствие ознакомило ее с материалами дела.
"Следствие показало мне кадры стрельбы, отснятые камерой наблюдения, мне сказали, что этого человека удалось идентифицировать и что это был Ако Челидзе. Что касается второго обвиняемого, то они не показали видео его передвижения, но пояснили, что Кавиладзе находился в засаде вместе с Ако Челидзе на улице Анджапаридзе и наблюдал за жертвой", - сообщила адвокат.
Что касается мотивов убийства, то, по версии семьи погибшего, оно не имеет никакого отношения к "воровскому миру" и отцу Ники, вору в законе Гие Кварацхелия. Сам молодой человек никак не был связан с криминальным миром, утверждают близкие.
Ранее в грузинских СМИ озвучили следующую версию: убийство молодого человека, возможно, связано с деятельностью его отца – криминального авторитета Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", который подозревается в причастности к убийству 20-летней давности другого вора в законе. Тогда в Москве в собственном автомобиле самодельной бомбой взорвали криминального авторитета Давида Какулия по прозвищу "Дато тбилисский".
Телекомпания выяснила, что следствие работает над версией, согласно которой убийство Ники заказали дети Какулия из России.
Ника Кварацхелия скончался в больнице от полученных ранений 16 сентября. По версии следствия, 15 сентября 2021 года Георгий Кавиладзе и Ако Челидзе на взятом напрокат автомобиле приехали на улицу Анджапаридзе в Тбилиси, где устроили засаду на Кварацхелия.
Нико Кварацхелия будет похоронен во вторник, 21 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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