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Российские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа

Российские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа

Предприятие "Златмаш" разработало новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" для спецназа 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T18:23+0400

2021-09-19T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Златоустовский машиностроительный заводо" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.Новое оружие предназначено для правоохранительных органов и сил спецназа.Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов.Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО>>Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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