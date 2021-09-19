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Российские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
Российские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
Предприятие "Златмаш" разработало новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" для спецназа 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T18:23+0400
2021-09-19T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Златоустовский машиностроительный заводо" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.Новое оружие предназначено для правоохранительных органов и сил спецназа.Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов.Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО&gt;&gt;Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, оружие, вооружения, новости из россии

Российские специалисты разработали новый пистолет-пулемет для спецназа

18:23 19.09.2021
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© Pixabay / Alexas_FotosМужчина держит в руках пистолет
Мужчина держит в руках пистолет - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© Pixabay / Alexas_Fotos
Предприятие "Златмаш" разработало новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" для спецназа
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. "Златоустовский машиностроительный заводо" ("Златмаш", входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", сообщил РИА Новости в День оружейника начальник бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадим Асташин.
Новое оружие предназначено для правоохранительных органов и сил спецназа.
""КЕДР-PARA" ПП-2011.000 <...> разработан под патрон калибра 9х19 и должен прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", стоящему в настоящее время на вооружении в силовых структурах", - пояснил он.
Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При своих сравнительно небольших размерах и весе он имеет большую огневую мощь. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули - 430 метров в секунду, дульная энергия - 638 Джоулей, ресурс составляет 10 000 выстрелов.
Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО>>
Оружие имеет прицельную дальность стрельбы до 100 метров. Кучность стрельбы на этой дистанции — 150 миллиметров. "Эти показатели полностью исключают случайное поражение при проведении боевых операций и позволяют поражать живую силу, экипированную бронежилетами", - отметил представитель "Златмаша".
Госиспытания нового пистолета-пулемета запланированы на начало 2022 года, после этого будет принято решение о его постановке на вооружение.
Это не первая разработка предприятия "Златмаш", которое ведет свою "оружейную" историю с 1939 года. Предприятие выпускает нарезное охотничье оружие, боевое, служебное и пневматическое оружие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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