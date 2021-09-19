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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Гостей и жителей черноморского города на следующей неделе ждет приятная погода 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T12:21+0400
2021-09-19T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Предстоящая неделя в Батуми порадует жителей и гостей города солнечными днями. Не обойдется и без дождя. Максимальная температура воздуха плюс 28 градусов, минимальная – 14 градусов. Ожидается слабый ветер.В понедельник, 20 сентября, в Батуми переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам>>Во вторник, 21 сентября, в Батуми солнечная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит 28 градуса, ночью – 19. Скорость ветра 3 м/с.В среду, 22 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 3 м/с.В четверг, 23 сентября, в Батуми облачно, ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 17 градусов, а днем – 25 градусов тепла. Скорость ветра до 3м/с.В пятницу, 24 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – до 18 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.В субботу, 25 сентября, в Батуми ожидается солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.В воскресенье, 26 сентября, в Батуми будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, прогноз погоды, прогноз погоды в батуми, погода
Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
Гостей и жителей черноморского города на следующей неделе ждет приятная погода
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Предстоящая неделя в Батуми порадует жителей и гостей города солнечными днями. Не обойдется и без дождя. Максимальная температура воздуха плюс 28 градусов, минимальная – 14 градусов. Ожидается слабый ветер.
В понедельник, 20 сентября, в Батуми переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.
Во вторник, 21 сентября, в Батуми солнечная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит 28 градуса, ночью – 19. Скорость ветра 3 м/с.
В среду, 22 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 3 м/с.
В четверг, 23 сентября, в Батуми облачно, ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 17 градусов, а днем – 25 градусов тепла. Скорость ветра до 3м/с.
В пятницу, 24 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – до 18 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.
В субботу, 25 сентября, в Батуми ожидается солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем температура поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.
В воскресенье, 26 сентября, в Батуми будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра до 3 м/с.
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